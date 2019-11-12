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Подразделения компании «ФОРЭС» успешно прошли плановую проверку Госинспекции труда

УрБК, Екатеринбург, 12.11.2019. Государственная инспекция труда в Свердловской области провела плановую проверку подразделений ООО «ФОРЭС». Об этом сообщает пресс-служба компании.



Используя специальные чек-листы, группа государственных инспекторов проанализировала, как в подразделениях ООО «ФОРЭС» соблюдается трудовое законодательство.



«Предыдущая плановая проверка Госинспекции труда проходила у нас в 2016 году. А проверочные листы были утверждены в ноябре 2017 года, поэтому с такой формой работы по этому направлению мы столкнулись впервые. Считаю, что она действительно упрощает процедуру, одновременно повышая ее прозрачность и подтверждая соответствие выводов закону», — отмечает заместитель исполнительного директора ООО «ФОРЭС» по охране труда и промышленной безопасности Николай Шедловский.



Итоги проверки были подведены на прошлой неделе, 5 ноября. Общее число выявленных нарушений оказалось небольшим.



«В частности, были выявлены несколько случаев неверного или неполного оформления документов. Каждый из недостатков станет поводом для серьезного анализа в службах управления кадрами и охраны труда. В целом же, считают в руководстве компании, система работы этих служб выдержала проверку, подтвердила свою эффективность и высокий уровень профессиональных знаний в области норм трудового права», — отметили в пресс-службе.

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