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В сети выставлена на продажу база данных 5 тыс. вкладчиков ВТБ
12 ноябрь 2019 (11:22)
УрБК, Москва, 12.11.2019. В сети выставлена на продажу база данных 5 тыс. вкладчиков ВТБ. Информационная утечка из крупнейшей по активам кредитной организации была зафиксирована впервые.
Как сообщают «Известия», всего в черной базе 5 тыс. строк, при этом 3 тыс. из них можно купить «из первых рук». Такую информацию можно приобрести по 10 руб. за строку. Оставшиеся 2 тыс. можно купить «из вторых» (человек, опубликовавший объявление, — не первый владелец) по 6 руб. за строчку.
При этом в ВТБ заявили, что в сеть попали неактуальные данные клиентов за 2016 год, поэтому безопасности вкладчиков ничего не угрожает. Также в банке сообщили, что провели собственное расследование. Однако несколько человек, данные которых предлагаются к продаже, подтвердили «Известиям», что у них в настоящий момент есть депозиты в банке, а один клиент назвал сумму, которая совпала с указанной в базе.
По мнению экспертов, факт утечки банковской информации из такой крупной финансовой организации, как ВТБ, говорит о комплексной проблеме.
Как сообщают «Известия», всего в черной базе 5 тыс. строк, при этом 3 тыс. из них можно купить «из первых рук». Такую информацию можно приобрести по 10 руб. за строку. Оставшиеся 2 тыс. можно купить «из вторых» (человек, опубликовавший объявление, — не первый владелец) по 6 руб. за строчку.
При этом в ВТБ заявили, что в сеть попали неактуальные данные клиентов за 2016 год, поэтому безопасности вкладчиков ничего не угрожает. Также в банке сообщили, что провели собственное расследование. Однако несколько человек, данные которых предлагаются к продаже, подтвердили «Известиям», что у них в настоящий момент есть депозиты в банке, а один клиент назвал сумму, которая совпала с указанной в базе.
По мнению экспертов, факт утечки банковской информации из такой крупной финансовой организации, как ВТБ, говорит о комплексной проблеме.
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