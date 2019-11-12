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В Челябинске будут судить участников преступной группы за хранение почти 1 млн фальшивых рублей

УрБК, Челябинск, 12.11.2019. В Калининский районный суд Челябинска направлено уголовное дело в отношении участников преступной группы, которых обвиняют в хранении 990 тыс. поддельных рублей.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области, 198 фальшивых пятитысячных банкнот один из участников группы приобрел в 2018 году на территории Республики Дагестан. Оттуда на автомобиле они были доставлены в Челябинск с целью сбыта.



Другой участник преступной группы, получив от организатора поддельные банковские билеты, передал их организатору для последующего сбыта и получения оплаты в рублях.



Деятельность злоумышленников была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. Организатор преступной группы задержан сотрудниками полиции в момент сбыта поддельных банковских билетов потенциальному покупателю. В ходе осмотра автомобиля обвиняемого из незаконного оборота изъяты 192 фальшивых пятитысячных банкнот.



Согласно заключению эксперта, представленные на исследование денежные билеты номиналом 5 тыс. руб. изготовлены не производством Гознака.



Участникам группировки предъявлено обвинение по части 3 статьи 186 УК РФ «Хранение, перевозка в целях сбыта заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, совершенные организованной группой».



В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемых: автомобиль Mercedes-Benz С180 и денежные средства свыше 1,6 млн руб.

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