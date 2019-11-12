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Суд начал процедуру реструктуризации долгов гендиректора МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» Игоря Данилова

УрБК, Екатеринбург, 12.11.2019. Арбитражный суд Свердловской области начал процедуру реструктуризации долгов в отношении гендиректора международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО», экс-депутата Заксобрания Игоря Данилова.



Решение о реструктуризации долгов Игоря Данилова было принято в октябре. Из материалов дела следует, что размер задолженности гендиректора ВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» составляет 7,2 млн руб. Из них 6 млн руб. — основной долг, оставшаяся часть — неустойка и проценты за пользование займом.



Следующее заседание суда по делу о реструктуризации долгов Игоря Данилова назначено на 16 марта 2020 года. Топ-менеджер возглавляет ВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» с 2016 года, до этого был депутатом свердловского Заксобрания и членом областной Общественной палаты.

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