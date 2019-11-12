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ММК продолжает роботизацию бизнес-процессов
12 ноябрь 2019 (10:05)
УрБК, Магнитогорск, 12.11.2019. Специалисты Центра компетенций RPA и инноваций ООО «ММК-Информсервис» (входит в Группу ПАО «ММК») выступили на конференции «BPM'19 Процессы цифрового предприятия» в Москве. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК).
«В докладе «RPA. От фантазии к реальности» они рассказали об опыте применения на предприятии технологии RPA — программной роботизации бизнес-процессов. Были представлены программные роботы, разработанные силами Центра компетенций для Группы ММК и сторонних заказчиков. На сегодняшний день в Группе ПАО «ММК» успешно функционируют десятки программных роботов RPA, а Центр компетенций обладает достаточной экспертизой, чтобы составить конкуренцию ведущим интеграторам RPA-решений», — говорится в сообщении.
Конференция «BPM'19 Процессы цифрового предприятия» прошла в российской столице в конце октября и была посвящена вопросам цифровой трансформации — тому, как выбирать и как применять интеллектуальные решения для управления бизнес-процессами. Одной из главных целей конференции является знакомство с опытом управления бизнес-процессами на российских предприятиях, вставших на путь цифровой трансформации.
«В докладе «RPA. От фантазии к реальности» они рассказали об опыте применения на предприятии технологии RPA — программной роботизации бизнес-процессов. Были представлены программные роботы, разработанные силами Центра компетенций для Группы ММК и сторонних заказчиков. На сегодняшний день в Группе ПАО «ММК» успешно функционируют десятки программных роботов RPA, а Центр компетенций обладает достаточной экспертизой, чтобы составить конкуренцию ведущим интеграторам RPA-решений», — говорится в сообщении.
Конференция «BPM'19 Процессы цифрового предприятия» прошла в российской столице в конце октября и была посвящена вопросам цифровой трансформации — тому, как выбирать и как применять интеллектуальные решения для управления бизнес-процессами. Одной из главных целей конференции является знакомство с опытом управления бизнес-процессами на российских предприятиях, вставших на путь цифровой трансформации.
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