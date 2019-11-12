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Александр Мишарин заявил об уходе с поста первого замглавы РЖД

УрБК, Москва, 12.11.2019. Первый замглавы ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) Александр Мишарин объявил о намерении покинуть компанию. Об этом сообщает «РИА «Новости».



«Я действительно планирую уйти из компании, поскольку свою задачу в целом считаю выполненной. Международное направление, которое я в последнее время курировал, сейчас активно развивается, доказало свою эффективность и приносит компании прибыль. В ближайшее время я планирую заняться своим здоровьем, а уже потом определюсь с дальнейшей деятельностью», — комментирует Александр Мишарин.



В этом году замглавы РЖД отметил 60-летний юбилей. Он долгие годы проработал на железной дороге, с конца 2012 года — в ранге первого замглавы РЖД. Также в его послужном списке работа в Минтрансе, в том числе как замминистра, в аппарате правительства РФ и губернатором Свердловской области.

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