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Две школы и 119 жилых домов в Белоярском городском округе остались без газа из-за аварии

УрБК, Екатеринбург, 12.11.2019. Две школы и 119 частных жилых домов в селе Черноусово Белоярского городского округа остались без газа из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Информация о ЧП поступила накануне 11 ноября 2019 года в 18.20 по местному времени.



«В результате проведения несанкционированных земляных работ экскаватором был поврежден газопровод диаметром 200 мм. В результате происшествия нарушено газоснабжение в 119 частных жилых домах и 2 школах в селе Черноусово», — говорится в сообщении.



В ведомстве отмечают, что поврежденный участок газопровода перекрыт, угрозы возгорания и взрыва нет.



«Производится подготовка к ремонтным работам. На месте происшествия работают специалисты газовой службы и оперативная группа МЧС. Аварийно-восстановительные работы запланированы на 08.00 по местному времени 12 ноября 2019 года», — сообщает пресс-служба.

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