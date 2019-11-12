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В Свердловской области запасы угля увеличились на 51,1%

УрБК, Екатеринбург, 12.11.2019. Запасы угля на Среднем Урале по данным на 1 ноября 2019 года увеличились на 51,1%, топочного мазута — на 2,3% по сравнению с 1 ноября 2018 года. У потребителей запасы угля составили 1 млн 863,2 тыс. т, топочного мазута — 174,9 тыс. т, сообщается на сайте Свердловскстата.



«С учетом сложившегося в октябре 2019 года среднесуточного расхода топлива созданные на 1 ноября 2019 года запасы угля могут обеспечить работу организаций области в течение 43 дней, топочного мазута — в течение 774 дней», — говорится в сообщении.



В организациях, занимающихся обеспечением электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха, запасы угля по сравнению с 1 ноября 2018 года увеличились в 1,8 раза, на 609,9 тыс. т, топочного мазута — на 0,8% (на 1,1 тыс. т). Обеспеченность углем этих организаций на 1 ноября 2019 года составила 42 дня.



По сравнению с 1 ноября 2018 года запасы угля в котельных увеличились на 0,2%, составив 80 тыс. т, топочного мазута — на 8,2% (29,1 тыс. т).

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