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Ассоциация строителей Урала подготовит предложения для проекта генплана развития Екатеринбурга до 2035 года





«Объем строительства, обеспечение гибкости через сценарное развитие, реновация с целью замещения ветхого жилищного фонда, — вот те принципы, на которые опирались разработчики проекта генплана», — подчеркнул замлавы города.



Одним из пунктов проекта генерального плана развития города до 2035 года, вызвавшим наибольшее количество вопросов, стала схема жилищно-гражданского строительства. При этом, по словам девелоперов, все предложения администрация Екатеринбурга принимает к сведению.



Президент Ассоциации строителей Урала Вячеслав Трапезников, ранее поддержавший предложение главы Екатеринбурга о продолжении совместной работы в открытом для всех застройщиков режиме, отметил, что такие совещания — широкий и, несомненно, нужный формат общения.



«Предметное обсуждение болевых точек проекта совместно с городскими властями — вот что нам сейчас крайне необходимо», — подчеркнул Вячеслав Трапезников.



Предполагается, что в администрацию Екатеринбурга будут направлены предложения для рассмотрения и учета в проекте генплана. Его автором станет Ассоциация строителей Урала, которая представит их на следующем заседании. Третья встреча руководства уральской столицы и ведущих девелоперов региона состоится через две недели.



Напомним, предыдущее УрБК, Екатеринбург, 11.11.2019. Замглавы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин провел совещание с представителями строительных компаний. Темой встречи стало соответствие стратегического и территориального планирования развития Екатеринбурга в части показателей по населению, говорится в сообщении на официальном сайте муниципалитета.«Объем строительства, обеспечение гибкости через сценарное развитие, реновация с целью замещения ветхого жилищного фонда, — вот те принципы, на которые опирались разработчики проекта генплана», — подчеркнул замлавы города.Одним из пунктов проекта генерального плана развития города до 2035 года, вызвавшим наибольшее количество вопросов, стала схема жилищно-гражданского строительства. При этом, по словам девелоперов, все предложения администрация Екатеринбурга принимает к сведению.Президент Ассоциации строителей Урала Вячеслав Трапезников, ранее поддержавший предложение главы Екатеринбурга о продолжении совместной работы в открытом для всех застройщиков режиме, отметил, что такие совещания — широкий и, несомненно, нужный формат общения.«Предметное обсуждение болевых точек проекта совместно с городскими властями — вот что нам сейчас крайне необходимо», — подчеркнул Вячеслав Трапезников.Предполагается, что в администрацию Екатеринбурга будут направлены предложения для рассмотрения и учета в проекте генплана. Его автором станет Ассоциация строителей Урала, которая представит их на следующем заседании. Третья встреча руководства уральской столицы и ведущих девелоперов региона состоится через две недели.Напомним, предыдущее совещание с девелоперами по проекту генплана 25 октября провел Александр Высокинский. В нем также приняли участие министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков и топ-менеджмент компаний-застройщиков.

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