Важно
Счетная палата предполагает маловероятным прогноз по росту ВВП в 2019 году в 1,3%
11 ноябрь 2019 (17:51)
Счетная палата предполагает маловероятным достижение прогноза правительства РФ по росту экономики в 2019 году в 1,3%. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на слова зампредседателя палаты Галины Изотовой на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Она отметила, что за первые полгода ВВП вырос всего на 0,7%. Чтобы достичь целевого показателя 1,3% (обновленный в сентябре прогноз правительства РФ), во II полугодии его рост должен ускориться до 1,9%. В Счетной палате считают, что это маловероятно и в том числе с учетом высокой базы 2018 года.
К концу текущего года ведомство не видит явного ускорения инвестиций и оборота розничной торговли, добавила Галина Изотова.
«Мы считаем, что в этом году рост экономики составит около 1%. И на днях похожую оценку дали эксперты Банка России», — отметила она.
Ранее в ноябре департамент ЦБ оценил рост экономики РФ в 2019 году на уровне 0,8-1%, что ближе к нижней границе официального прогноза Банка России. По итогам октябрьского заседания совета директоров по ключевой ставке ЦБ сохранил прогноз по росту ВВП РФ в 2019 году в интервале 0,8-1,3%.
Она отметила, что за первые полгода ВВП вырос всего на 0,7%. Чтобы достичь целевого показателя 1,3% (обновленный в сентябре прогноз правительства РФ), во II полугодии его рост должен ускориться до 1,9%. В Счетной палате считают, что это маловероятно и в том числе с учетом высокой базы 2018 года.
К концу текущего года ведомство не видит явного ускорения инвестиций и оборота розничной торговли, добавила Галина Изотова.
«Мы считаем, что в этом году рост экономики составит около 1%. И на днях похожую оценку дали эксперты Банка России», — отметила она.
Ранее в ноябре департамент ЦБ оценил рост экономики РФ в 2019 году на уровне 0,8-1%, что ближе к нижней границе официального прогноза Банка России. По итогам октябрьского заседания совета директоров по ключевой ставке ЦБ сохранил прогноз по росту ВВП РФ в 2019 году в интервале 0,8-1,3%.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Счетная палата предполагает маловероятным прогноз по росту ВВП в 2019 году в 1,3%
- МВФ понизил прогноз по росту ВВП России на 2019 год до 1,1%
- МВФ понизил прогноз по росту ВВП России на 2019 год до 1,1%
- МВФ понизил прогноз по росту ВВП России в 2019 году
- Банк России ухудшил прогноз по росту ВВП в 2019 году до 1,2-1,7%