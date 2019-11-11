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Счетная палата предполагает маловероятным прогноз по росту ВВП в 2019 году в 1,3%

11 ноябрь 2019 (17:51)

Счетная палата предполагает маловероятным достижение прогноза правительства РФ по росту экономики в 2019 году в 1,3%. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на слова зампредседателя палаты Галины Изотовой на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Она отметила, что за первые полгода ВВП вырос всего на 0,7%. Чтобы достичь целевого показателя 1,3% (обновленный в сентябре прогноз правительства РФ), во II полугодии его рост должен ускориться до 1,9%. В Счетной палате считают, что это маловероятно и в том числе с учетом высокой базы 2018 года.

К концу текущего года ведомство не видит явного ускорения инвестиций и оборота розничной торговли, добавила Галина Изотова.

«Мы считаем, что в этом году рост экономики составит около 1%. И на днях похожую оценку дали эксперты Банка России», — отметила она.

Ранее в ноябре департамент ЦБ оценил рост экономики РФ в 2019 году на уровне 0,8-1%, что ближе к нижней границе официального прогноза Банка России. По итогам октябрьского заседания совета директоров по ключевой ставке ЦБ сохранил прогноз по росту ВВП РФ в 2019 году в интервале 0,8-1,3%.

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