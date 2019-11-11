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ЕВРАЗ НТМК поставил 900 тонн двутавров для строительства московского метрополитена
11 ноябрь 2019 (17:28)
УрБК, Екатеринбург, 11.11.2019. ЕВРАЗ НТМК поставил более 900 т двутавров для строительства транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Рязанская» московского метрополитена. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.
ЕВРАЗ НТМК произвел для стройки двутавры класса 45 Б2 и 60 Б2 классом прочности С255. Отгрузку балки в течение 10 месяцев производила трейдинговая компании «ЕВРАЗ Металл Инпром».
«Рязанская» станет крупнейшим в Европе узлом, который объединит транспортные потоки Большой кольцевой и Некрасовской линий метро, Московского центрального кольца и радиального направления железной дороги. Первую очередь ТПУ «Рязанская» планируется открыть в конце 2019 года.
«ЕВРАЗ НТМК ежегодно расширяет сортамент продукции. На комбинате освоено больше 300 профилеразмеров двутавров по российским и зарубежным стандартам», — говорится в сообщении.
ЕВРАЗ НТМК произвел для стройки двутавры класса 45 Б2 и 60 Б2 классом прочности С255. Отгрузку балки в течение 10 месяцев производила трейдинговая компании «ЕВРАЗ Металл Инпром».
«Рязанская» станет крупнейшим в Европе узлом, который объединит транспортные потоки Большой кольцевой и Некрасовской линий метро, Московского центрального кольца и радиального направления железной дороги. Первую очередь ТПУ «Рязанская» планируется открыть в конце 2019 года.
«ЕВРАЗ НТМК ежегодно расширяет сортамент продукции. На комбинате освоено больше 300 профилеразмеров двутавров по российским и зарубежным стандартам», — говорится в сообщении.
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