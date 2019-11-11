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Российские мобильные операторы не планируют повышения цен на услуги

11 ноябрь 2019 (17:14)

УрБК, Москва, 11.11.2019. Три российских мобильных оператора — МТС, Tele2 и «Билайн» — в настоящее время не планируют повышать тарифы на оказание услуг связи. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на представителей компаний.

Ранее сообщалось, что тарифы на связь в следующем году могут вырасти на 10%. Озвучивались такие причины повышения, как компенсация падения доходов, связанная с отменой внутреннего роуминга, необходимость дополнительных затрат на исполнение требований «пакета Яровой» и более активное использование интернет-трафика.

В МТС заявили, что планов по подорожанию тарифов на услуги связи в компании нет. В Tele2 и «Билайне» отметили, что на данный момент также не рассматривают повышение тарифов. В «МегаФоне» воздержались от комментариев.

При этом в МТС добавили, что компания продолжит активное развитие конвергентных сервисов, объединяющих несколько продуктов в единое предложение и позволяющих абонентам экономить. В Tele2 сообщили, что выбор абонентами более «тяжелых» пакетных тарифов связан с тем, что пользователи активнее пользуются услугами передачи данных. А в пресс-службе «Билайна» пояснили, что оператор на продолжительное время заморозил цены на тарифы и услуги для клиентов, отказавшись от повышения цен.

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