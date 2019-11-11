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Российские мобильные операторы не планируют повышения цен на услуги





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В МТС заявили, что планов по подорожанию тарифов на услуги связи в компании нет. В Tele2 и «Билайне» отметили, что на данный момент также не рассматривают повышение тарифов. В «МегаФоне» воздержались от комментариев.



При этом в МТС добавили, что компания продолжит активное развитие конвергентных сервисов, объединяющих несколько продуктов в единое предложение и позволяющих абонентам экономить. В Tele2 сообщили, что выбор абонентами более «тяжелых» пакетных тарифов связан с тем, что пользователи активнее пользуются услугами передачи данных. А в пресс-службе «Билайна» пояснили, что оператор на продолжительное время заморозил цены на тарифы и услуги для клиентов, отказавшись от повышения цен. УрБК, Москва, 11.11.2019. Три российских мобильных оператора — МТС, Tele2 и «Билайн» — в настоящее время не планируют повышать тарифы на оказание услуг связи. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на представителей компаний.Ранее сообщалось , что тарифы на связь в следующем году могут вырасти на 10%. Озвучивались такие причины повышения, как компенсация падения доходов, связанная с отменой внутреннего роуминга, необходимость дополнительных затрат на исполнение требований «пакета Яровой» и более активное использование интернет-трафика.В МТС заявили, что планов по подорожанию тарифов на услуги связи в компании нет. В Tele2 и «Билайне» отметили, что на данный момент также не рассматривают повышение тарифов. В «МегаФоне» воздержались от комментариев.При этом в МТС добавили, что компания продолжит активное развитие конвергентных сервисов, объединяющих несколько продуктов в единое предложение и позволяющих абонентам экономить. В Tele2 сообщили, что выбор абонентами более «тяжелых» пакетных тарифов связан с тем, что пользователи активнее пользуются услугами передачи данных. А в пресс-службе «Билайна» пояснили, что оператор на продолжительное время заморозил цены на тарифы и услуги для клиентов, отказавшись от повышения цен.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">11 ноябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 17:14</span><br /><strong>Российские мобильные операторы не планируют повышения цен на услуги</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 11.11.2019. Три российских мобильных оператора — МТС, Tele2 и «Билайн» — в настоящее время не планируют повышать тарифы на оказание услуг связи. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на представителей компаний.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091227-rossiyskie-mobilnye-operatory-ne-planiruyut-povysheniya-cen-na-uslugi.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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