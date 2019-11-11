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УБРиР повысил проценты по вкладу «Накопительный» до 8,5%

УрБК, Екатеринбург, 11.11.2019. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) с 8 ноября 2019 года повысил ставку по вкладу «Накопительный» на 2 процентных пункта — до 8,5% годовых.



Как уточняет пресс-служба финансово-кредитной организации, в преддверии зимних праздников УБРиР предоставил своим вкладчикам возможность накопить быстрее и больше денег к Новому году. Данные условия по вкладу «Накопительный» действуют при подключении пакета банковских услуг «Все под контролем». Срок действия вклада — 390 дней.



«Выплата процентов по вкладу производится каждые 30 дней на вклад или карточный счет, в зависимости от выбора клиента. Вклад можно оформить в любом офисе УБРиР или интернет-банке, минимальная сумма открытия через дистанционный канал составляет 1 тыс. руб.», — пояснили в Уральском банке реконструкции и развития.



Как отмечает руководитель направления вкладов УБРиР Ольга Аксенова, это прекрасная возможность воспользоваться моментом и разместить свои сбережения на гибких условиях под весьма хороший процент.



«Если открыть вклад уже сейчас, то первые повышенные проценты можно получить уже в этом году и потратить их на подарки близким к зимним праздникам или порадовать себя, позволив себе чуть больше приятных трат. Возможность открытия вклада дистанционно делает его безусловным фаворитом среди остальных инструментов для сбережений», — рассказала Ольга Аксенова.



При этом ставка 8,5% годовых действует первый месяц после открытия вклада. С подробными условиями по финансовым продуктам УБРиР можно ознакомиться в любом удобном канале: на сайте банка, по телефону 8 (800) 1000-200 или в офисе кредитной организации.

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