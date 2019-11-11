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Демография затормозит рост жилищного строительства
11 ноябрь 2019 (16:43)
Выполнение целевых ориентиров нацпроекта «Жилье и городская среда» в Свердловской области может оказаться под вопросом из-за неблагоприятной демографической ситуации. Резкое снижение рождаемости приведет к сокращению спроса на жилье. Это вынудит свердловских застройщиков ограничить вывод на рынок новых объектов.
Напомним, что в рамках реализации нацпроекта Свердловская область должна к 2024 году нарастить объемы жилищного строительства до 3 млн 248 тыс. кв. м. Это на 56% выше, чем в прошлом году, когда на Среднем Урале ввели 2 млн 076 млн кв. м.
Ранее «УралБизнесКонсалтинг» писал, что выполнение целевых ориентиров кажется нереалистичным из-за непрерывного снижения реальных доходов населения, высокой закредитованности граждан и сокращения объема сбережений.
Сейчас в экспертном сообществе стали говорить о новом вызове — демографической яме. Не секрет, что семьи с детьми — основные покупатели на рынке жилья. Из-за негативной демографической ситуации в 90-е годы XX века сейчас наблюдается стремительное сокращение числа женщин детородного возраста.
Согласно данным Свердловскстата, в 2016 году на Среднем Урале на свет появились 59 тыс. 840 малышей, в 2017 году — 53 тыс. 583, в 2018 году — 50 тыс. 215. В январе-августе 2019 года на Среднем Урале родились 31 тыс. 548 человек, что на 2 тыс. 618 меньше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.
«Демография уже корректирует структуру спроса на жилье, объемные и качественные показатели рынка. Безусловно, дальнейшее снижение рождаемости станет негативным фактором, который может помешать застройщикам резко нарастить объемы жилищного строительства», — отмечает начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков.
По его словам, еще одной проблемой для рынка жилья является сокращение миграционной базы.
«Понятно, что Екатеринбург и другие региональные центры находятся в более выгодном положении, чем малые города. Они могут компенсировать снижение рождаемости за счет роста числа внутренних мигрантов. Проблема заключается в том, что база для миграции также будет сжиматься. К примеру, в Нижнем Тагиле в ближайшие 5-10 лет будет гораздо меньше молодых людей, которые теоретически могли бы переехать в областной центр. Это также связано с демографией. Если Екатеринбург продолжит формировать положительный миграционный приток в силу своей привлекательности с точки зрения рынка труда и условий для жизни, то негативных последствий для города не будет», — считает М. Хорьков.
Малые муниципальные образования Свердловской области не имеют такого преимущества, поэтому им будет значительно сложнее достигнуть целевых ориентиров нацпроекта.
В целом по Свердловской области миграционная убыль (учитывается внутренняя и внешняя миграция, — прим. ред.) населения по итогам 2018 года составила 1,3 тыс. человек. В предыдущие годы на Среднем Урале наблюдался миграционный прирост. В 2016 году — 326 человек, в 2017 году — 214 человек. Такой символический рост никак не сглаживал негативный эффект от демографической ямы.
Очевидно, что дальнейшее снижение рождаемости ожидается не только в Свердловской области, но и в большинстве других регионов РФ. Недавно Банк России выпустил аналитическую записку «Жилищное строительство», где назвал неблагоприятную демографическую ситуацию одним из главных рисков на рынке.
«В 2020-2025 годы, согласно среднему варианту прогноза Росстата, численность населения России сократится на 0,4%. Количество несовершеннолетних детей также будет снижаться. При этом, по данным комплексного наблюдения условий жизни населения, особую необходимость в улучшении жилищных условий испытывают именно семьи с несовершеннолетними детьми. Таким образом, демографические условия в средне- и долгосрочном периодах будут ограничивать рост спроса на жилье», — говорится в исследовании ЦБ.
Как отмечают эксперты, девелоперы строят свои планы исходя из возможностей рынка. Условно говоря, если поглощение в регионе составляет 2 млн кв. м., то они будут вводить 2 млн кв. м. Никто про запас или по указке Минстроя РФ наращивать объемы не станет. Именно поэтому возможное сокращение спроса из-за демографических рисков может существенно замедлить темпы жилищного строительства.
Напомним, что в рамках реализации нацпроекта Свердловская область должна к 2024 году нарастить объемы жилищного строительства до 3 млн 248 тыс. кв. м. Это на 56% выше, чем в прошлом году, когда на Среднем Урале ввели 2 млн 076 млн кв. м.
Ранее «УралБизнесКонсалтинг» писал, что выполнение целевых ориентиров кажется нереалистичным из-за непрерывного снижения реальных доходов населения, высокой закредитованности граждан и сокращения объема сбережений.
Сейчас в экспертном сообществе стали говорить о новом вызове — демографической яме. Не секрет, что семьи с детьми — основные покупатели на рынке жилья. Из-за негативной демографической ситуации в 90-е годы XX века сейчас наблюдается стремительное сокращение числа женщин детородного возраста.
Согласно данным Свердловскстата, в 2016 году на Среднем Урале на свет появились 59 тыс. 840 малышей, в 2017 году — 53 тыс. 583, в 2018 году — 50 тыс. 215. В январе-августе 2019 года на Среднем Урале родились 31 тыс. 548 человек, что на 2 тыс. 618 меньше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.
«Демография уже корректирует структуру спроса на жилье, объемные и качественные показатели рынка. Безусловно, дальнейшее снижение рождаемости станет негативным фактором, который может помешать застройщикам резко нарастить объемы жилищного строительства», — отмечает начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков.
По его словам, еще одной проблемой для рынка жилья является сокращение миграционной базы.
«Понятно, что Екатеринбург и другие региональные центры находятся в более выгодном положении, чем малые города. Они могут компенсировать снижение рождаемости за счет роста числа внутренних мигрантов. Проблема заключается в том, что база для миграции также будет сжиматься. К примеру, в Нижнем Тагиле в ближайшие 5-10 лет будет гораздо меньше молодых людей, которые теоретически могли бы переехать в областной центр. Это также связано с демографией. Если Екатеринбург продолжит формировать положительный миграционный приток в силу своей привлекательности с точки зрения рынка труда и условий для жизни, то негативных последствий для города не будет», — считает М. Хорьков.
Малые муниципальные образования Свердловской области не имеют такого преимущества, поэтому им будет значительно сложнее достигнуть целевых ориентиров нацпроекта.
В целом по Свердловской области миграционная убыль (учитывается внутренняя и внешняя миграция, — прим. ред.) населения по итогам 2018 года составила 1,3 тыс. человек. В предыдущие годы на Среднем Урале наблюдался миграционный прирост. В 2016 году — 326 человек, в 2017 году — 214 человек. Такой символический рост никак не сглаживал негативный эффект от демографической ямы.
Очевидно, что дальнейшее снижение рождаемости ожидается не только в Свердловской области, но и в большинстве других регионов РФ. Недавно Банк России выпустил аналитическую записку «Жилищное строительство», где назвал неблагоприятную демографическую ситуацию одним из главных рисков на рынке.
«В 2020-2025 годы, согласно среднему варианту прогноза Росстата, численность населения России сократится на 0,4%. Количество несовершеннолетних детей также будет снижаться. При этом, по данным комплексного наблюдения условий жизни населения, особую необходимость в улучшении жилищных условий испытывают именно семьи с несовершеннолетними детьми. Таким образом, демографические условия в средне- и долгосрочном периодах будут ограничивать рост спроса на жилье», — говорится в исследовании ЦБ.
Как отмечают эксперты, девелоперы строят свои планы исходя из возможностей рынка. Условно говоря, если поглощение в регионе составляет 2 млн кв. м., то они будут вводить 2 млн кв. м. Никто про запас или по указке Минстроя РФ наращивать объемы не станет. Именно поэтому возможное сокращение спроса из-за демографических рисков может существенно замедлить темпы жилищного строительства.
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