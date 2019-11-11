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Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение по распространению налогового режима для самозанятых в регионах

11 ноябрь 2019 (16:28)

УрБК, Москва, 11.11.2019. Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение по распространению налогового режима для самозанятых в регионах. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Кремля.

«Можно сказать, что эксперимент подтвердил заинтересованность предпринимателей в новом налоговом режиме, и можно признать этот эксперимент удачным. Более 260 тыс. так называемых самозанятых зарегистрировано, причем список профессий достаточно широкий. Это в первую очередь перевозка пассажиров (порядка 18,7% всех самозанятых участвовали в этом виде бизнеса), строительство (около 7%), сдача в аренду имущества (10%), репетиторство и так далее», — сообщил первый заместитель председателя правительства РФ Антон Силуанов на совещании президента с членами кабинета министров.

Он отметил, что эксперимент дал возможность предпринимателям работать легально, брать кредиты в банках, пoлучать меры господдержки, которые положены малым предпринимателям.

По данным Федеральной налoговой службы (ФНС) России, только 1% зарегистрированных самoзанятых перешел в эту категорию с постоянной работы. Антон Силуанов напомнил, что в течение этого года никакие меры со стороны ФНС применяться не будут, но с 2020 года каждый такой случай будет на контроле налоговиков.

Эксперимент по налоговому режиму для самозанятых сейчас проходит в Москве, Московской и Калужской областях, в Татарстане. Со следующего года Минфин предложил поэтапно дать всем регионам возможность подключиться к новому режиму.

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