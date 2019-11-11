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В IV форуме «Города России 2030» в Екатеринбурге примут участие больше тысячи экспертов

УрБК, Екатеринбург, 11.11.2019. В Екатеринбурге пройдет IV Общероссийский форум стратегического развития «Города России 2030: территория проектов». Мероприятие откроется 13 ноября в отеле «Хаятт» и соберет представителей от Совета Федерации, Госдумы, а также участников из Европы и стран ближнего зарубежья.



Как отмечается в сообщении на официальном сайте администрации города, в этом году ожидается участие свыше тысячи экспертов со всей России. Это будут делегаты 66 муниципальных образований из 11 субъектов, в том числе 38 глав и председателей городских дум. Также к участию заявлены представители Совета Федерации и Госдумы, Высшей школы экономики, Минкомсвязи России, участники из Италии, Испании, Казахстана и Китая.



В рамках форума пройдет заседание совета по вопросам развития местного самоуправления при полпреде президента РФ в УрФО. На нем будут затронуты темы развития цифровой экономики и внедрения технологий «умного города», реализации нацпроектов на муниципальном уровне, а также законодательные основы и практики создания муниципальных округов.



На форуме «Города России 2030: территория проектов» выступят полпред президента в УрФО Николай Цуканов, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

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