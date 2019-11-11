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Уральские таможенники за 9 месяцев выявили нарушения валютного законодательства на сумму 6,7 млрд рублей

11 ноябрь 2019 (15:43)

УрБК, Екатеринбург, 11.11.2019. Уральские таможенники за 9 месяцев выявили больше 1 тыс. 114 фактов нарушений валютного законодательства РФ на сумму 6,7 млрд руб. Более 42% случаев приходится на осуществление незаконных валютных операций.

«За 9 месяцев 2019 года должностными лицами таможенных органов завершено 420 проверок соблюдения резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования. По выявленным фактам возбуждено 680 дел об административных правонарушениях по статье 15.25 КоАП РФ», — сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Подавляющее количество дел возбуждено по фактам невыполнения обязанности по получению денежных средств на свои счета в уполномоченных банках, причитающихся за переданные нерезидентам товары, а также из-за нарушений установленных сроков представления форм учета и отчетности по валютным операциям.

В отчетном периоде в правоохранительные подразделения таможен направлена информация о признаках преступлений, предусмотренных статьями 193, 193.1 УК РФ, на общую сумму 6,29 млрд руб.

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