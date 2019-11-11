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По итогам проверок АЗС в России в 2019 году недолив топлива обнаружен почти в 20% случаев

11 ноябрь 2019 (15:25)

УрБК, Москва, 11.11.2019. По итогам проверок АЗС в России в 2019 году недолив топлива обнаружен почти в 20% случаев. Такое заявление сделал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Что касается борьбы с недоливом топлива, то сейчас недолив на АЗС проверяется Росстандартом при проведении плановых и внеплановых проверок в присутствии представителей АЗС. Тем не менее даже в таких условиях, когда АЗС имеют возможность подготовиться к проверке, в этом году недолив обнаружили почти в 20% случаев», — сообщил министр в интервью РИА «Новости».

Для предотвращения недолива бензина разработан законопроект, который предполагает применение оборотных штрафов за недолив. Это 1% суммы выручки нарушителя от реализации товаров за год или часть года, предшествующих дате выявления правонарушения, но не менее 500 тыс. руб.

«За повторное нарушение — уже 3% от годовой выручки, но не менее 2 млн руб. В сентябре 2018 года этот законопроект был рассмотрен на заседании госкомиссии по противодействию незаконному обороту, потом прошел процедуру общественного обсуждения и согласования с ведомствами и был внесен в правительство», — добавил министр.

По его словам, проблему недолива топлива на АЗС предполагается также решить введением нового стандарта на топливораздаточное оборудование. Его утверждение планируется в первом полугодии 2020 года.

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