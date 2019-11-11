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По итогам проверок АЗС в России в 2019 году недолив топлива обнаружен почти в 20% случаев





«Что касается борьбы с недоливом топлива, то сейчас недолив на АЗС проверяется Росстандартом при проведении плановых и внеплановых проверок в присутствии представителей АЗС. Тем не менее даже в таких условиях, когда АЗС имеют возможность подготовиться к проверке, в этом году недолив обнаружили почти в 20% случаев», — сообщил министр в



Для предотвращения недолива бензина разработан законопроект, который предполагает применение оборотных штрафов за недолив. Это 1% суммы выручки нарушителя от реализации товаров за год или часть года, предшествующих дате выявления правонарушения, но не менее 500 тыс. руб.



«За повторное нарушение — уже 3% от годовой выручки, но не менее 2 млн руб. В сентябре 2018 года этот законопроект был рассмотрен на заседании госкомиссии по противодействию незаконному обороту, потом прошел процедуру общественного обсуждения и согласования с ведомствами и был внесен в правительство», — добавил министр.



По его словам, проблему недолива топлива на АЗС предполагается также решить введением нового стандарта на топливораздаточное оборудование. Его утверждение планируется в первом полугодии 2020 года. УрБК, Москва, 11.11.2019. По итогам проверок АЗС в России в 2019 году недолив топлива обнаружен почти в 20% случаев. Такое заявление сделал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.«Что касается борьбы с недоливом топлива, то сейчас недолив на АЗС проверяется Росстандартом при проведении плановых и внеплановых проверок в присутствии представителей АЗС. Тем не менее даже в таких условиях, когда АЗС имеют возможность подготовиться к проверке, в этом году недолив обнаружили почти в 20% случаев», — сообщил министр в интервью РИА «Новости».Для предотвращения недолива бензина разработан законопроект, который предполагает применение оборотных штрафов за недолив. Это 1% суммы выручки нарушителя от реализации товаров за год или часть года, предшествующих дате выявления правонарушения, но не менее 500 тыс. руб.«За повторное нарушение — уже 3% от годовой выручки, но не менее 2 млн руб. В сентябре 2018 года этот законопроект был рассмотрен на заседании госкомиссии по противодействию незаконному обороту, потом прошел процедуру общественного обсуждения и согласования с ведомствами и был внесен в правительство», — добавил министр.По его словам, проблему недолива топлива на АЗС предполагается также решить введением нового стандарта на топливораздаточное оборудование. Его утверждение планируется в первом полугодии 2020 года.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">11 ноябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 15:25</span><br /><strong>По итогам проверок АЗС в России в 2019 году недолив топлива обнаружен почти в 20% случаев</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 11.11.2019. По итогам проверок АЗС в России в 2019 году недолив топлива обнаружен почти в 20% случаев. Такое заявление сделал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091219-po-itogam-proverok-azs-v-rossii-v-2019-godu-nedoliv-topliva-obnaruzhen-pochti-v-20-sluchaev.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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