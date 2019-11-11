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В компании «ММК-Курорт» рассказали о проведении в Магнитогорске этапа Кубка мира по сноуборду
11 ноябрь 2019 (15:06)
УрБК, Магнитогорск, 11.11.2019. В горнолыжном центре «Металлург-Магнитогорск» (находится под управлением компании «ММК-Курорт») 7 и 8 декабря впервые пройдет I этап Кубка мира по сноуборду в дисциплинах параллельный слалом и параллельный слалом-гигант. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината (ММК).
О том, как будут организованы старты и инфраструктура, что увидят зрители и телезрители, рассказали на пресс-конференции в администрации города главный судья соревнований, специалист группы по спортивно-туристической работе ООО «Абзаково» Михаил Кузнецов, начальник городского управления по физической культуре, спорту и туризму Александр Берченко и директор ООО «Управляющая компания ММК-Курорт» Егор Кожаев.
«Этапы Кубка мира входят в топ-3 соревнований по сноуборду. Выше только чемпионат мира и Олимпиада. А такие дисциплины, как параллельный слалом и параллельный слалом-гигант — одни из самых зрелищных и скоростных. Соревнования в этих дисциплинах в России проходили только во время Олимпиады в Сочи. Больше подобных соревнований в стране не проводилось», — говорится в сообщении.
Этап Кубка мира соберет в ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» лучших сноубордистов. В том числе действующих чемпионов мира и олимпийских чемпионов — таких как Вик Уайлд, Дмитрий Логинов, Андрей Соболев, Клаудиа Риглер.
Участниками соревнований станут 200 спортсменов (уже зарегистрировано 150 спортсменов из 14 стран), которые разыграют четыре комплекта наград. В заявке сборной России — 32 человека, шестнадцать женщин и шестнадцать мужчин.
О том, как будут организованы старты и инфраструктура, что увидят зрители и телезрители, рассказали на пресс-конференции в администрации города главный судья соревнований, специалист группы по спортивно-туристической работе ООО «Абзаково» Михаил Кузнецов, начальник городского управления по физической культуре, спорту и туризму Александр Берченко и директор ООО «Управляющая компания ММК-Курорт» Егор Кожаев.
«Этапы Кубка мира входят в топ-3 соревнований по сноуборду. Выше только чемпионат мира и Олимпиада. А такие дисциплины, как параллельный слалом и параллельный слалом-гигант — одни из самых зрелищных и скоростных. Соревнования в этих дисциплинах в России проходили только во время Олимпиады в Сочи. Больше подобных соревнований в стране не проводилось», — говорится в сообщении.
Этап Кубка мира соберет в ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» лучших сноубордистов. В том числе действующих чемпионов мира и олимпийских чемпионов — таких как Вик Уайлд, Дмитрий Логинов, Андрей Соболев, Клаудиа Риглер.
Участниками соревнований станут 200 спортсменов (уже зарегистрировано 150 спортсменов из 14 стран), которые разыграют четыре комплекта наград. В заявке сборной России — 32 человека, шестнадцать женщин и шестнадцать мужчин.
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