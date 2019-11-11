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В Екатеринбурге пройдут общественные обсуждения по проекту изменений в правила землепользования и застройки
11 ноябрь 2019 (14:48)
УрБК, Екатеринбург, 11.11.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский назначил проведение общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в правила землепользования и застройки. Слушания пройдут с 12 ноября по 13 декабря 2019 года.
С экспозицией проекта горожане непосредственно смогут ознакомиться в фойе второго этажа здания администрации Екатеринбурга (проспект Ленина, 24а) и в помещениях администраций семи районов города с 19 ноября по 3 декабря 2019 года. Время работы экспозиций: с понедельника по четверг — с 09.00 до 18.00, в пятницу — с 09.00 до 17.00.
Также проект изменений в правила землепользования и застройки и прилагаемые к нему информационные материалы 19 ноября опубликуют на официальном портале Екатеринбурга.
В общественных обсуждениях имеют право участвовать как физические, так и юридические лица, зарегистрированные в Екатеринбурге. Для участия в обсуждениях горожанам следует иметь при себе паспорт, а представителям юридических лиц — документы о регистрации. Прием от физических и юридических лиц предложений и замечаний по проекту будет производиться с 19 ноября по 3 декабря 2019 года включительно.
Все предложения и замечания рассмотрит департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга. Также его специалисты подготовят протокол общественных обсуждений и заключение о результатах, которое опубликуют на официальном портале города 13 декабря.
С экспозицией проекта горожане непосредственно смогут ознакомиться в фойе второго этажа здания администрации Екатеринбурга (проспект Ленина, 24а) и в помещениях администраций семи районов города с 19 ноября по 3 декабря 2019 года. Время работы экспозиций: с понедельника по четверг — с 09.00 до 18.00, в пятницу — с 09.00 до 17.00.
Также проект изменений в правила землепользования и застройки и прилагаемые к нему информационные материалы 19 ноября опубликуют на официальном портале Екатеринбурга.
В общественных обсуждениях имеют право участвовать как физические, так и юридические лица, зарегистрированные в Екатеринбурге. Для участия в обсуждениях горожанам следует иметь при себе паспорт, а представителям юридических лиц — документы о регистрации. Прием от физических и юридических лиц предложений и замечаний по проекту будет производиться с 19 ноября по 3 декабря 2019 года включительно.
Все предложения и замечания рассмотрит департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга. Также его специалисты подготовят протокол общественных обсуждений и заключение о результатах, которое опубликуют на официальном портале города 13 декабря.
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