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В Екатеринбурге пройдут общественные обсуждения по проекту изменений в правила землепользования и застройки

УрБК, Екатеринбург, 11.11.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский назначил проведение общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в правила землепользования и застройки. Слушания пройдут с 12 ноября по 13 декабря 2019 года.



С экспозицией проекта горожане непосредственно смогут ознакомиться в фойе второго этажа здания администрации Екатеринбурга (проспект Ленина, 24а) и в помещениях администраций семи районов города с 19 ноября по 3 декабря 2019 года. Время работы экспозиций: с понедельника по четверг — с 09.00 до 18.00, в пятницу — с 09.00 до 17.00.



Также проект изменений в правила землепользования и застройки и прилагаемые к нему информационные материалы 19 ноября опубликуют на официальном портале Екатеринбурга.



В общественных обсуждениях имеют право участвовать как физические, так и юридические лица, зарегистрированные в Екатеринбурге. Для участия в обсуждениях горожанам следует иметь при себе паспорт, а представителям юридических лиц — документы о регистрации. Прием от физических и юридических лиц предложений и замечаний по проекту будет производиться с 19 ноября по 3 декабря 2019 года включительно.



Все предложения и замечания рассмотрит департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга. Также его специалисты подготовят протокол общественных обсуждений и заключение о результатах, которое опубликуют на официальном портале города 13 декабря.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">11 ноябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 14:48</span><br /><strong>В Екатеринбурге пройдут общественные обсуждения по проекту изменений в правила землепользования и застройки</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 11.11.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский назначил проведение общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в правила землепользования и застройки. Слушания пройдут с 12 ноября по 13 декабря 2019 года.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091216-v-ekaterinburge-proydut-obschestvennye-obsuzhdeniya-po-proektu-izmeneniy-v-pravilah-zemlepolzovaniya-i-zastroyki.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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