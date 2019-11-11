Новости дня

У двух жителей Первоуральска арестовали имущество за долги по налогам на сумму более 100 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 11.11.2019. Сотрудники Межрайонной налоговой инспекции № 30 по Свердловской области и судебные приставы Первоуральского районного отдела регионального УФССП России провели совместный рейд с выездом в адрес двух должников, имеющих задолженность по неуплаченным налогам на сумму более 100 тыс. руб.



Как сообщили в налоговом ведомстве, у одного из должников был произведен арест нежилого здания площадью 168 кв. м. (предварительная стоимость 300 тыс. руб.), а также транспортного средства ТС МЗКТ-65151«Волат», 400 л. с. (предварительная стоимость 100 тыс. руб.).



У второго должника было арестовано транспортное средство Renault Duster 2013 года выпуска (предварительная стоимость 400 тыс. руб.). При этом арестованное имущество оставлено на ответственное хранение должникам.



«Если в установленный законодательством срок задолженность не будет погашена, арестованное имущество передадут в специализированную организацию для его оценки, а в дальнейшем для реализации на торгах территориальному органу Росимущества, все средства будут перечислены взыскателям», — уточнили в налоговой инспекции.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">11 ноябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 14:29</span><br /><strong>У двух жителей Первоуральска арестовали имущество за долги по налогам на сумму более 100 тыс. рублей</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 11.11.2019. Сотрудники Межрайонной налоговой инспекции № 30 по Свердловской области и судебные приставы Первоуральского районного отдела регионального УФССП России провели совместный рейд с выездом в адрес двух должников, имеющих задолженность по неуплаченным налогам на сумму более 100 тыс. руб.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091215-u-dvuh-zhiteley-pervouralska-arestovali-imuschestvo-za-dolgi-po-nalogam-na-summu-bolee-100-tys-rubley.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: