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У двух жителей Первоуральска арестовали имущество за долги по налогам на сумму более 100 тыс. рублей
11 ноябрь 2019 (14:29)
УрБК, Екатеринбург, 11.11.2019. Сотрудники Межрайонной налоговой инспекции № 30 по Свердловской области и судебные приставы Первоуральского районного отдела регионального УФССП России провели совместный рейд с выездом в адрес двух должников, имеющих задолженность по неуплаченным налогам на сумму более 100 тыс. руб.
Как сообщили в налоговом ведомстве, у одного из должников был произведен арест нежилого здания площадью 168 кв. м. (предварительная стоимость 300 тыс. руб.), а также транспортного средства ТС МЗКТ-65151«Волат», 400 л. с. (предварительная стоимость 100 тыс. руб.).
У второго должника было арестовано транспортное средство Renault Duster 2013 года выпуска (предварительная стоимость 400 тыс. руб.). При этом арестованное имущество оставлено на ответственное хранение должникам.
«Если в установленный законодательством срок задолженность не будет погашена, арестованное имущество передадут в специализированную организацию для его оценки, а в дальнейшем для реализации на торгах территориальному органу Росимущества, все средства будут перечислены взыскателям», — уточнили в налоговой инспекции.
Как сообщили в налоговом ведомстве, у одного из должников был произведен арест нежилого здания площадью 168 кв. м. (предварительная стоимость 300 тыс. руб.), а также транспортного средства ТС МЗКТ-65151«Волат», 400 л. с. (предварительная стоимость 100 тыс. руб.).
У второго должника было арестовано транспортное средство Renault Duster 2013 года выпуска (предварительная стоимость 400 тыс. руб.). При этом арестованное имущество оставлено на ответственное хранение должникам.
«Если в установленный законодательством срок задолженность не будет погашена, арестованное имущество передадут в специализированную организацию для его оценки, а в дальнейшем для реализации на торгах территориальному органу Росимущества, все средства будут перечислены взыскателям», — уточнили в налоговой инспекции.
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