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Администрация Екатеринбурга не будет повышать ставки налога на имущество для горожан

11 ноябрь 2019 (13:32)

УрБК, Екатеринбург, 11.11.2019. Администрация Екатеринбурга решила не повышать для горожан города ставки налога на имущество. Проект об установлении в 2020 году новых ставок исходя из кадастровой стоимости жилья в городскую думу вноситься не будет.

«Вопрос о новых ставках по налогу на имущество физических лиц не будет вынесен администрацией города на думу в связи с принятым после консультаций с губернатором Свердловской области (Евгением Куйвашевым, — прим. ред.) решением не менять действующие ставки. В непростое время муниципалитет идет навстречу горожанам и предпринимателям», — говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Ранее предполагалось, что гордума Екатеринбурга рассмотрит проект на этой неделе. Ввиду отказа от введения новых ставок они останутся на прежнем уровне — 0,1% от кадастровой стоимости.

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