Новости дня
Администрация Екатеринбурга не будет повышать ставки налога на имущество для горожан
11 ноябрь 2019 (13:32)
УрБК, Екатеринбург, 11.11.2019. Администрация Екатеринбурга решила не повышать для горожан города ставки налога на имущество. Проект об установлении в 2020 году новых ставок исходя из кадастровой стоимости жилья в городскую думу вноситься не будет.
«Вопрос о новых ставках по налогу на имущество физических лиц не будет вынесен администрацией города на думу в связи с принятым после консультаций с губернатором Свердловской области (Евгением Куйвашевым, — прим. ред.) решением не менять действующие ставки. В непростое время муниципалитет идет навстречу горожанам и предпринимателям», — говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.
Ранее предполагалось, что гордума Екатеринбурга рассмотрит проект на этой неделе. Ввиду отказа от введения новых ставок они останутся на прежнем уровне — 0,1% от кадастровой стоимости.
«Вопрос о новых ставках по налогу на имущество физических лиц не будет вынесен администрацией города на думу в связи с принятым после консультаций с губернатором Свердловской области (Евгением Куйвашевым, — прим. ред.) решением не менять действующие ставки. В непростое время муниципалитет идет навстречу горожанам и предпринимателям», — говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.
Ранее предполагалось, что гордума Екатеринбурга рассмотрит проект на этой неделе. Ввиду отказа от введения новых ставок они останутся на прежнем уровне — 0,1% от кадастровой стоимости.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Более 300 свердловских торговых и бизнес-центров будут платить повышенный налог на имущество
- Гордума Екатеринбурга отказалась утверждать новые ставки налога на недвижимость для физлиц
- В Екатеринбурге ставки по налогу на имущество физлиц рассчитают по кадастровой стоимости жилья
- Законодательное собрание Свердловской области согласовало дату начала применения налога на имущество физлиц исходя из кадастровой оценки
- С 1 января 2020 года жители Свердловской области будут платить налог на имущество исходя из его кадастровой оценки