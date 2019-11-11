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Правительство РФ не стало повышать размер пособия по безработице в 2020 году

11 ноябрь 2019 (13:21)

УрБК, Москва, 11.11.2019. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, определяющее размер пособий по безработице в следующем году. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Пособие по безработице в 2020 году останется на уровне этого года. Минимальная величина составит 1 тыс. 500 руб., максимальная — 8 тыс. руб. Для граждан РФ предпенсионного возраста — 11 тыс. 280 руб.

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