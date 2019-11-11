Новости дня
Правительство РФ не стало повышать размер пособия по безработице в 2020 году
11 ноябрь 2019 (13:21)
УрБК, Москва, 11.11.2019. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, определяющее размер пособий по безработице в следующем году. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Пособие по безработице в 2020 году останется на уровне этого года. Минимальная величина составит 1 тыс. 500 руб., максимальная — 8 тыс. руб. Для граждан РФ предпенсионного возраста — 11 тыс. 280 руб.
Пособие по безработице в 2020 году останется на уровне этого года. Минимальная величина составит 1 тыс. 500 руб., максимальная — 8 тыс. руб. Для граждан РФ предпенсионного возраста — 11 тыс. 280 руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Минтруд не стал увеличивать размер пособия по безработице
- Минтруда РФ не намерено повышать пособие по безработице в 2017 году
- Минтруда РФ не намерено повышать пособие по безработице в 2017 году
- Установлен размер минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2014 год
- Максимальный размер пособия по безработице в России установлен в размере 4,9 тыс. рублей