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Правительство РФ не стало повышать размер пособия по безработице в 2020 году

УрБК, Москва, 11.11.2019. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, определяющее размер пособий по безработице в следующем году. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.



Пособие по безработице в 2020 году останется на уровне этого года. Минимальная величина составит 1 тыс. 500 руб., максимальная — 8 тыс. руб. Для граждан РФ предпенсионного возраста — 11 тыс. 280 руб.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">11 ноябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 13:21</span><br /><strong>Правительство РФ не стало повышать размер пособия по безработице в 2020 году</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 11.11.2019. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, определяющее размер пособий по безработице в следующем году. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091211-pravitelstvo-rf-ne-stalo-povyshat-razmer-posobiya-po-bezrabotice-v-2020-godu.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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