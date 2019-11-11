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Назначен новый руководитель ЕМУП «Водоканал»
11 ноябрь 2019 (12:53)
УрБК, Екатеринбург, 11.11.2019. Глава администрации Екатеринбурга сегодня, 11 ноября 2019 года, представил коллективу ЕМУП «Водоканал» нового генерального директора предприятия Евгения Лузгина. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте администрации города.
«В кратком напутственном слове Александр Высокинский пожелал директору и коллективу предприятия новых горизонтов, успеха в работе и достижения поставленных задач», — говорится в сообщении.
Новый руководитель предприятия окончил Уральскую государственную лесотехническую академию по специальности «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов», а также получил образование на кафедре водоснабжения и водоотведения Екатеринбургского колледжа транспортного строительства.
Евгений Лузгин работал руководителем цеха механического обезвоживания и службы производства и капитального строительства МУП «Водоканал», а также начальником Южной аэрационной станции.
Бывший гендиректор ЕМУП «Водоканал» Игорь Дубровин ушел в отставку в июне 2019 года. Он возглавлял предприятие с 19 марта 2019 года. Ранее он занимал должность заместителя министра строительства Свердловской области.
«В кратком напутственном слове Александр Высокинский пожелал директору и коллективу предприятия новых горизонтов, успеха в работе и достижения поставленных задач», — говорится в сообщении.
Новый руководитель предприятия окончил Уральскую государственную лесотехническую академию по специальности «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов», а также получил образование на кафедре водоснабжения и водоотведения Екатеринбургского колледжа транспортного строительства.
Евгений Лузгин работал руководителем цеха механического обезвоживания и службы производства и капитального строительства МУП «Водоканал», а также начальником Южной аэрационной станции.
Бывший гендиректор ЕМУП «Водоканал» Игорь Дубровин ушел в отставку в июне 2019 года. Он возглавлял предприятие с 19 марта 2019 года. Ранее он занимал должность заместителя министра строительства Свердловской области.
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