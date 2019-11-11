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Росстат зафиксировал ускорение роста цен на дизельное топливо
11 ноябрь 2019 (12:28)
УрБК, Москва, 11.11.2019. Средние розничные цены на дизельное топливо с 28 октября по 5 ноября 2019 года выросли на 37 коп. — до 46,83 руб. за литр. Об этом говорится в официальных материалах Росстата.
По данным ведомства, цены на бензин в России в указанный период прибавили всего 2 коп. и составили 44,68 руб. за литр. В частности, к 5 ноября средние розничные цены на бензин марки АИ-92 подросли на 1 коп. — до 42,27 руб. за литр, на АИ-95 также на 1 коп. — до 45,74 руб., на АИ-98 — на 2 коп. до 51,68 руб. за литр. При этом в девяти субъектах РФ было зафиксировано некоторое снижение цен на бензин, заметнее всего в Краснодаре — на 0,3%.
Напомним, что в конце июня этого года истекли договоренности нефтяных компаний с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и Минэнерго России о стабилизации рынка топлива, которые предусматривали рост розничных цен в 2019 году в пределах прогнозной среднегодовой инфляции в 4,6% (исключая увеличение до 1,7% в рознице с января из-за роста НДС).
По данным ведомства, цены на бензин в России в указанный период прибавили всего 2 коп. и составили 44,68 руб. за литр. В частности, к 5 ноября средние розничные цены на бензин марки АИ-92 подросли на 1 коп. — до 42,27 руб. за литр, на АИ-95 также на 1 коп. — до 45,74 руб., на АИ-98 — на 2 коп. до 51,68 руб. за литр. При этом в девяти субъектах РФ было зафиксировано некоторое снижение цен на бензин, заметнее всего в Краснодаре — на 0,3%.
Напомним, что в конце июня этого года истекли договоренности нефтяных компаний с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и Минэнерго России о стабилизации рынка топлива, которые предусматривали рост розничных цен в 2019 году в пределах прогнозной среднегодовой инфляции в 4,6% (исключая увеличение до 1,7% в рознице с января из-за роста НДС).
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