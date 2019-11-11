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Задолженность уральских предпринимателей перед банками превышает 400 млрд рублей

За 8 месяцев 2019 года объем выдачи кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) на Урале увеличился на 14,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.



«Задолженность субъектов МСП уральского региона по банковским кредитам по состоянию на начало сентября составила 415 млрд руб. Эксперты Банка России отмечают, что качество портфеля кредитов начало стабилизироваться: на 1 июля 2019 года доля просрочки по кредитам МСП достигла минимального значения с I полугодия 2017 года — 8,9%», — говорится в сообщении.



Отмечается положительная динамика и на рынке микрофинансирования: МФО и кредитные потребительские кооперативы, зарегистрированные на территории Уральского региона, выдали представителям МСП в виде займов 2,3 млрд руб. (рост в сравнении с I полугодием 2018 года — 58%).



«В уральском регионе преобладают дезинфляционные факторы. Отвечая сложившимся региональным тенденциям, в течение 2019 года Банк России снизил ключевую ставку на 125 базисных пунктов. Вслед за ней пошли вниз и ставки по банковским кредитам для МСП, в среднем снизившись с 11,6% год назад до 11%. Это, наряду с мероприятиями поддержки на уровне правительства страны и региона, способствовало повышению доступности заемных средств для малого и среднего бизнеса. Но целевые показатели доступности финансирования МСП пока не достигнуты, поэтому и в дальнейшем мы будем держать эту проблему в поле зрения», — говорит начальник Уральского главного управления Банка России Рустэм Марданов.

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