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В октябре россияне забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей
11 ноябрь 2019 (11:05)
УрБК, Москва, 11.11.2019. В течение октября 2019 года отток средств населения в Сбербанке составил около 79 млрд руб. Такие данные опубликованы в официальной отчетности кредитной организации.
С начала этого года рост средств физических лиц в банке составил лишь 0,2%. При этом по состоянию на 1 октября 2019 года доля Сбербанка на этом рынке финансовых услуг понизилась с 45,1% до 43,9%.
Кроме того, в октябре средства компаний на счетах Сбербанка сократились на 1,8% — до 6,94 трлн руб. Хотя совокупный объем клиентских средств по результатам десяти месяцев без учета валютной переоценки увеличился на 2,3%.
В самом Сбербанке отток средств физлиц объяснили «продолжающейся оптимизацией стоимости клиентских средств во всех валютах» в условиях нисходящей динамики рыночных ставок, а также замедления темпов инфляции и смягчения монетарной политики, осуществляющей Банком России.
С начала этого года рост средств физических лиц в банке составил лишь 0,2%. При этом по состоянию на 1 октября 2019 года доля Сбербанка на этом рынке финансовых услуг понизилась с 45,1% до 43,9%.
Кроме того, в октябре средства компаний на счетах Сбербанка сократились на 1,8% — до 6,94 трлн руб. Хотя совокупный объем клиентских средств по результатам десяти месяцев без учета валютной переоценки увеличился на 2,3%.
В самом Сбербанке отток средств физлиц объяснили «продолжающейся оптимизацией стоимости клиентских средств во всех валютах» в условиях нисходящей динамики рыночных ставок, а также замедления темпов инфляции и смягчения монетарной политики, осуществляющей Банком России.
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