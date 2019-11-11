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В октябре россияне забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей

УрБК, Москва, 11.11.2019. В течение октября 2019 года отток средств населения в Сбербанке составил около 79 млрд руб. Такие данные опубликованы в официальной отчетности кредитной организации.



С начала этого года рост средств физических лиц в банке составил лишь 0,2%. При этом по состоянию на 1 октября 2019 года доля Сбербанка на этом рынке финансовых услуг понизилась с 45,1% до 43,9%.



Кроме того, в октябре средства компаний на счетах Сбербанка сократились на 1,8% — до 6,94 трлн руб. Хотя совокупный объем клиентских средств по результатам десяти месяцев без учета валютной переоценки увеличился на 2,3%.



В самом Сбербанке отток средств физлиц объяснили «продолжающейся оптимизацией стоимости клиентских средств во всех валютах» в условиях нисходящей динамики рыночных ставок, а также замедления темпов инфляции и смягчения монетарной политики, осуществляющей Банком России.

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