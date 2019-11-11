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«Почта России» направила в правительство РФ обращение о предоставлении ей средств из Фонда национального благосостояния
11 ноябрь 2019 (10:28)
УрБК, Москва, 11.11.2019. АО «Почта России» направило в правительство РФ обращение о возможности предоставления ей средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для финансирования инфраструктурного развития предприятия.
По словам источника «Интерфакса» в финансово-экономическом блоке правительства, в октябре этого года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил ведомствам рассмотреть данное обращение. При этом в Минкомсвязи также подтвердили наличие такого поручения, но называть конкретную сумму денежной помощи отказались.
«Почта России» давно не просила финансирование у государства. Последний раз она получала средства из федерального бюджета в 2014 году, будучи ФГУПом. Деньги выделялись на компенсацию потерь при распространении периодических печатных изданий, на оказание услуг связи в пунктах коллективного доступа (ныне они все закрыты), а также на покрытие части расходов, связанных с функционированием отделений «Почты» на Крайнем Севере», — сообщает «Интерфакс».
Как отмечает агентство, предыдущий глава компании Дмитрий Страшнов неоднократно ставил себе в заслугу функционирование «Почты России» без дополнительных бюджетных вливаний. Отсутствие субсидий предусматривала и стратегия компании. Осенью 2017 года новый гендиректор АО «Почта России» Николай Подгузов заявлял, что компания заинтересована в поддержке государства, в том числе финансовой помощи, и что диалог с правительством по этому поводу уже ведется. При этом правительство РФ получит право инвестировать средства ФНБ только в 2020 году, когда размер его ликвидных активов превысит 7% ВВП.
Напомним, что в отличие от финансирования из федерального бюджета, инвестиции из ФНБ предусматривают возвратность. Причем ОА «Почта России» — активный участник рынка заимствований, в настоящее время в обращении находятся 12 выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 54,1 млрд руб. и классический выпуск на 3 млрд руб.
По словам источника «Интерфакса» в финансово-экономическом блоке правительства, в октябре этого года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил ведомствам рассмотреть данное обращение. При этом в Минкомсвязи также подтвердили наличие такого поручения, но называть конкретную сумму денежной помощи отказались.
«Почта России» давно не просила финансирование у государства. Последний раз она получала средства из федерального бюджета в 2014 году, будучи ФГУПом. Деньги выделялись на компенсацию потерь при распространении периодических печатных изданий, на оказание услуг связи в пунктах коллективного доступа (ныне они все закрыты), а также на покрытие части расходов, связанных с функционированием отделений «Почты» на Крайнем Севере», — сообщает «Интерфакс».
Как отмечает агентство, предыдущий глава компании Дмитрий Страшнов неоднократно ставил себе в заслугу функционирование «Почты России» без дополнительных бюджетных вливаний. Отсутствие субсидий предусматривала и стратегия компании. Осенью 2017 года новый гендиректор АО «Почта России» Николай Подгузов заявлял, что компания заинтересована в поддержке государства, в том числе финансовой помощи, и что диалог с правительством по этому поводу уже ведется. При этом правительство РФ получит право инвестировать средства ФНБ только в 2020 году, когда размер его ликвидных активов превысит 7% ВВП.
Напомним, что в отличие от финансирования из федерального бюджета, инвестиции из ФНБ предусматривают возвратность. Причем ОА «Почта России» — активный участник рынка заимствований, в настоящее время в обращении находятся 12 выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 54,1 млрд руб. и классический выпуск на 3 млрд руб.
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