Новости дня

«Почта России» направила в правительство РФ обращение о предоставлении ей средств из Фонда национального благосостояния

УрБК, Москва, 11.11.2019. АО «Почта России» направило в правительство РФ обращение о возможности предоставления ей средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для финансирования инфраструктурного развития предприятия.



По словам источника «Интерфакса» в финансово-экономическом блоке правительства, в октябре этого года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил ведомствам рассмотреть данное обращение. При этом в Минкомсвязи также подтвердили наличие такого поручения, но называть конкретную сумму денежной помощи отказались.



«Почта России» давно не просила финансирование у государства. Последний раз она получала средства из федерального бюджета в 2014 году, будучи ФГУПом. Деньги выделялись на компенсацию потерь при распространении периодических печатных изданий, на оказание услуг связи в пунктах коллективного доступа (ныне они все закрыты), а также на покрытие части расходов, связанных с функционированием отделений «Почты» на Крайнем Севере», — сообщает «Интерфакс».



Как отмечает агентство, предыдущий глава компании Дмитрий Страшнов неоднократно ставил себе в заслугу функционирование «Почты России» без дополнительных бюджетных вливаний. Отсутствие субсидий предусматривала и стратегия компании. Осенью 2017 года новый гендиректор АО «Почта России» Николай Подгузов заявлял, что компания заинтересована в поддержке государства, в том числе финансовой помощи, и что диалог с правительством по этому поводу уже ведется. При этом правительство РФ получит право инвестировать средства ФНБ только в 2020 году, когда размер его ликвидных активов превысит 7% ВВП.



Напомним, что в отличие от финансирования из федерального бюджета, инвестиции из ФНБ предусматривают возвратность. Причем ОА «Почта России» — активный участник рынка заимствований, в настоящее время в обращении находятся 12 выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 54,1 млрд руб. и классический выпуск на 3 млрд руб.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">11 ноябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 10:28</span><br /><strong>«Почта России» направила в правительство РФ обращение о предоставлении ей средств из Фонда национального благосостояния</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 11.11.2019. АО «Почта России» направило в правительство РФ обращение о возможности предоставления ей средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для финансирования инфраструктурного развития предприятия.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091202-pochta-rossii-napravilo-v-pravitelstvo-rf-obraschenie-o-predostavleniya-ey-sredstv-iz-fonda-nacionalnogo-blagosostoyaniya.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: