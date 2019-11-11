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В Челябинской области суд вынес приговор жителям за незаконную вырубку деревьев с причинением ущерба в 34 млн рублей
11 ноябрь 2019 (10:13)
УрБК, Челябинск, 11.11.2019. Катав-Ивановский городской суд Челябинской области вынес приговор трем местным жителям за незаконную вырубку деревьев с причинением ущерба на сумму свыше 34 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
«Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная организованной группой в особо крупном размере».
В суде установлено, что заместитель руководителя ЧОБУ «Катав-Ивановское лесничество» создал организованную группу, в которую вошли лесничий и мастер леса Орловского участкового лесничества, а также заместитель директора коммерческой фирмы, имевшей право на покупку древесины в указанном лесничестве», — говорится в сообщении.
В период с августа 2011 по июнь 2015 года злоумышленники совершили незаконную рубку сосен на территории Орловского участкового лесничества, причинив ущерб на общую сумму свыше 34 млн руб.
Организатору преступной группы и представителю коммерческой фирмы судом назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий органа исполнительной власти субъекта РФ на срок 3 года. Они взяты под стражу в зале суда.
Мастеру леса назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с испытательным сроком 3 года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с заготовкой, переработкой древесины, на срок 2,5 года.
Судом сохранен арест, наложенный на имущество подсудимых: земельный участок, садовый дом, два нежилых помещения, три автомобиля. Приговор суда не вступил в законную силу.
«Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная организованной группой в особо крупном размере».
В суде установлено, что заместитель руководителя ЧОБУ «Катав-Ивановское лесничество» создал организованную группу, в которую вошли лесничий и мастер леса Орловского участкового лесничества, а также заместитель директора коммерческой фирмы, имевшей право на покупку древесины в указанном лесничестве», — говорится в сообщении.
В период с августа 2011 по июнь 2015 года злоумышленники совершили незаконную рубку сосен на территории Орловского участкового лесничества, причинив ущерб на общую сумму свыше 34 млн руб.
Организатору преступной группы и представителю коммерческой фирмы судом назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий органа исполнительной власти субъекта РФ на срок 3 года. Они взяты под стражу в зале суда.
Мастеру леса назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с испытательным сроком 3 года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с заготовкой, переработкой древесины, на срок 2,5 года.
Судом сохранен арест, наложенный на имущество подсудимых: земельный участок, садовый дом, два нежилых помещения, три автомобиля. Приговор суда не вступил в законную силу.
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