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ММК запустил программного робота RPA для сбора и систематизации котировок на сырьевые материалы
8 ноябрь 2019 (17:22)
УрБК, Магнитогорск, 08.11.2019. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) совместно с центром компетенций RPA и инноваций ООО «ММК-Информсервис» ввел в промышленную эксплуатацию программного робота. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ПАО «ММК».
«Новое программное решение призвано собирать и систематизировать котировки на сырьевые материалы, позволяя вывести на новый уровень аналитику закупаемого сырья. Робот экономит время специалистов коммерческой дирекции, дает им возможность сосредоточиться на формировании экспертной оценки состояния, а также трендов сырьевой составляющей черной металлургии в России и в мире», — говорится в сообщении.
Установка собирает данные из различных источников в единый отчет по каждой группе сырьевых ресурсов: углям, ферросплавам, железорудному сырью, огнеупорным материалам, электродам. Он умеет читать файлы PDF и другие электронные форматы, анализирует информацию онлайн-изданий с персонализированным доступом. При этом программа проверяет корректность данных о котировках: при обнаружении несоответствий пользователь системы получает соответствующее сообщение.
Проделанная работа позволяет приступить к решению таких задач, как свод и систематизация полученных данных с выводом в готовый аналитический отчет, в автоматическом режиме.
«Новое программное решение призвано собирать и систематизировать котировки на сырьевые материалы, позволяя вывести на новый уровень аналитику закупаемого сырья. Робот экономит время специалистов коммерческой дирекции, дает им возможность сосредоточиться на формировании экспертной оценки состояния, а также трендов сырьевой составляющей черной металлургии в России и в мире», — говорится в сообщении.
Установка собирает данные из различных источников в единый отчет по каждой группе сырьевых ресурсов: углям, ферросплавам, железорудному сырью, огнеупорным материалам, электродам. Он умеет читать файлы PDF и другие электронные форматы, анализирует информацию онлайн-изданий с персонализированным доступом. При этом программа проверяет корректность данных о котировках: при обнаружении несоответствий пользователь системы получает соответствующее сообщение.
Проделанная работа позволяет приступить к решению таких задач, как свод и систематизация полученных данных с выводом в готовый аналитический отчет, в автоматическом режиме.
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