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Жительницу Серова оштрафовали за самовольное подключение к электросетям
8 ноябрь 2019 (16:23)
УрБК, Екатеринбург, 08.11.2019. Жительницу Серова оштрафовали на 10 тыс. руб. за самовольное подключение к электрическим сетям. Женщина не оплачивала счета от «ЭнергосбыТ Плюс» на протяжении трех с половиной лет, задолжав за свет более 28 тыс. руб.
По сообщению пресс-службы компании, в итоге энергетики отключили электричество в ее квартире. Однако женщина предприняла попытку самовольного подключения. По результатам проверки дело было передано в суд, который признал женщину виновной в административном правонарушении и назначил штраф в размере 10 тыс. руб.
Кроме того, ей придется оплатить всю сумму задолженности. При повторной попытке незаконного подключения размер штрафа может увеличиться до 30 тыс. руб.
По сообщению пресс-службы компании, в итоге энергетики отключили электричество в ее квартире. Однако женщина предприняла попытку самовольного подключения. По результатам проверки дело было передано в суд, который признал женщину виновной в административном правонарушении и назначил штраф в размере 10 тыс. руб.
Кроме того, ей придется оплатить всю сумму задолженности. При повторной попытке незаконного подключения размер штрафа может увеличиться до 30 тыс. руб.
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