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УБРиР признали самым выгодным банком для ИП и малых сервисных компаний

УрБК, Екатеринбург, 08.11.2019. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) занял лидирующие позиции в рейтинге банковских тарифов на обслуживание малого бизнеса в Москве в III квартале 2019 года.



Напомним, что международное рейтинговое агентство Markswebb ежеквартально составляет список самых выгодных банков для предпринимателей в рамках исследования Business Banking Fees Monitoring. В III квартале этого года в исследовании было представлено 18 ведущих российских банков, работающих в столице.



Как сообщили в пресс-службе Уральского банка реконструкции и развития, тариф УБРиР «Промо» признан одним из лучших предложений для фрилансеров, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей.



«В рамках этого тарифа обслуживание счета, внутрибанковские платежи, налоговые и бюджетные перечисления, а также использование интернет-банка Light бесплатны. Комиссия взимается только за переводы партнерам в другие банки. Тариф «Промо» разделил первое место еще с семью банками, в которых обслуживание фрилансера обойдется в 0 рублей», — уточнили представители кредитной организации.



Как отмечает директор по развитию корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина, разрабатывая продукты для малого бизнеса, специалисты банка в первую очередь опираются на клиентский опыт и обратную связь от самих предпринимателей. И, как показала практика, прежде всего клиенты ждут от банковских сервисов прозрачных условий, простоты и удобства использования.



«Наши клиенты знают цену деньгам, это утверждение стало слоганом нашей новой концепции услуг для корпоративных клиентов. Поэтому мы стремимся сделать наше общение простым, а тарифы понятными и выгодными. И наш тариф «Промо» отвечает потребностям группы, рассмотренной в рейтинге Markswebb. Многие банки сейчас используют цифру 0 при рекламе своих тарифов, однако 0 на бумаге не всегда означает 0 на практике. Мы честны перед нашим клиентом: наш 0 действительно означает, что обслуживание для предпринимателя может быть бесплатным без ограничений по сроку и иных сносок к тарифу», — подчеркнула Елена Сорвина.



Кроме того, эксперты международного рейтингового агентства Markswebb также признали УБРиР самым выгодным банком для небольших сервисных компаний, оказывающих услуги частным клиентам.



«Лучшим ценовым предложением для такого бизнеса стал пакет «Бизнес-Класс 12», подключаемый на год. Выгодно отличает это предложение от конкурентов то, что в него включены 100 межбанковских платежей каждый месяц, SMS-информирование обо всех операциях по счету, бесплатный интернет-банк Pro. Пакет услуг обходится предпринимателю вдвое дешевле, чем если бы он платил за них по отдельности. А если сравнить с конкурентами, то в УБРиР комплекс актуальных для этого сегмента бизнеса услуг обойдётся дешевле на 2 тыс. 091 руб., чем в банке, занявшем второе место», — пояснили представители Уральского банка реконструкции и развития.



Напомним, что пакет «Бизнес-Класс 12» занимает верхнюю строчку рейтинга Markswebb ежеквартально с IV квартала 2018 года.

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