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Минфин РФ предложил не размещать в общем доступе бухотчеты санкционных компаний

УрБК, Москва, 08.11.2019. Министерство финансов России предлагает не размещать в общем доступе бухгалтерскую отчетность санкционных компаний. Соответствующий проект постановления кабмина опубликован на портале проектов нормативных актов, передает «Прайм».



Документом предлагается освободить компании, которые в соответствии с законодательством о валютном регулировании включены в особый перечень, от предоставления обязательного экземпляра бухгалтерской отчетности и аудиторского заключения к нему в государственный информационный ресурс.



В такой перечень входят 19 компаний, в том числе «Сургутнефтегаз», «Рособоронэкспорт», «Стройтрансгаз», «Концерн Калашников» и другие.



«Вводимые иностранными государствами ограничительные меры (санкции) в отношении российских юридических лиц требуют принятия определенных мер, направленных на предупреждение негативных последствий действия мер ограничительного характера в отношении российских организаций», — сообщается в сводном отчете к документу.



Указанный информационный ресурс является практически единственным общедоступным источником информации о деятельности организаций, который активно используется гражданами, организациями, государственными органами, отмечает Минфин. Планируемый срок вступления документа в силу — 1 января 2020 года.

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