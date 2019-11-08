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Екатеринбург попросит средства федерального бюджета на вторую линию метро в 2020 году

8 ноябрь 2019 (12:06)

Администрация Екатеринбурга в 2020 году обратится к федеральному правительству с просьбой о финансировании строительства второй линии метрополитена. Об этом сегодня журналистам заявил глава города Александр Высокинский во время приемки модернизированных поездов и вагонов действующей линии.

«Мы получим обновленное технико-экономическое обоснование, чтобы выходить по срокам на будущий год. Мы называем это аудит по строительству второй ветки метро. Выходить с ним будем на Федерацию во второй половине будущего года», — сообщил глава города.

Напомним, что сейчас в Екатеринбурге проходит общественное обсуждение проекта генплана города до 2023 года. В соответствии с ним предполагается, что вторая линия екатеринбургского метрополитена к 2025 году соединит районы ВИЗ и ЖБИ. При этом стоимость проекта ранее оценивалась в 60-70 млрд руб.

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