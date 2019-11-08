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ЦБ не увидел «пузыря» на российском фондовом рынке

УрБК, Москва, 08.11.2019. Рост индекса «Московской биржи» происходит за счет сохранения стабильной макроэкономической ситуации и увеличения дивидендных выплат компаний РФ. Об этом сообщает Банк России в опубликованном обзоре рисков финансовых рынков.



«Благоприятная текущая конъюнктура на сырьевом рынке позитивно влияла на финансовое положение российских эмитентов и их возможности генерации прибыли. При этом значения показателей — капитализации фондового рынка к ВВП и отношения рыночной стоимости акции к годовой прибыли на акцию — сигнализируют об отсутствии «пузыря» на рынке», — говорится в материалах ЦБ.



В обзоре отмечается, что нельзя говорить о переоцененности российского рынка акций: на это указывают низкие значения ряда показателей — капитализации фондового рынка к ВВП и отношения рыночной стоимости акции к годовой прибыли на акцию.



С начала года по конец октября индекс «Мосбиржи» вырос на 22,1%, обновляя исторические максимумы. Это заметно больше, чем рост сводного индекса акций для стран с формирующимися рынками (9,3%).

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