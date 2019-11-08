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В МЧС предупредили об опасности гололеда в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 08.11.2019. 8 ноября из-за прохождения холодного фронта в Свердловской области сохранится гололед. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Среднему Уралу.



«В ведомстве предупреждают: возможно нарушение энергоснабжения, гололед может привести к увеличению количества ДТП. Автовладельцам, отправляясь в поездку, необходимо максимально учитывать погодные условия и дорожную обстановку, неукоснительно соблюдать правила безопасности дорожного движения», — говорится в сообщении.

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