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В МЧС предупредили об опасности гололеда в Свердловской области

8 ноябрь 2019 (10:20)

УрБК, Екатеринбург, 08.11.2019. 8 ноября из-за прохождения холодного фронта в Свердловской области сохранится гололед. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Среднему Уралу.

«В ведомстве предупреждают: возможно нарушение энергоснабжения, гололед может привести к увеличению количества ДТП. Автовладельцам, отправляясь в поездку, необходимо максимально учитывать погодные условия и дорожную обстановку, неукоснительно соблюдать правила безопасности дорожного движения», — говорится в сообщении.

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