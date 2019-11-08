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Погрузка цветной руды на сети СвЖД с начала года сократилась на 5,1%
8 ноябрь 2019 (09:08)
УрБК, Екатеринбург, 08.11.2019. Погрузка на Свердловской железной дороге (СвЖД) в октябре 2019 года составила 12,1 млн т, что на 1,3% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба СвЖД.
Погрузка на СвЖД в январе-октябре 2019 года составила 117,8 млн т, что на 1,1% выше уровня аналогичного периода прошлого года.
Погрузка строительных грузов выросла на 10,7%, цемента — на 9,6%, химических и минеральных удобрений — на 6%. Погрузка лома черных металлов сократилась на 7,3%, химикатов и соды — на 6,3%, руды цветной и серного сырья — на 5,1%.
Погрузка на СвЖД в январе-октябре 2019 года составила 117,8 млн т, что на 1,1% выше уровня аналогичного периода прошлого года.
Погрузка строительных грузов выросла на 10,7%, цемента — на 9,6%, химических и минеральных удобрений — на 6%. Погрузка лома черных металлов сократилась на 7,3%, химикатов и соды — на 6,3%, руды цветной и серного сырья — на 5,1%.
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