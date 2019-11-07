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ФТС в январе-октябре сократила отчисления в федеральный бюджет на 2,6%

Федеральная таможенная служба (ФТС) России в январе-октябре 2019 года сократила перечисления в федеральный бюджет РФ на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 4 трлн 695 млрд руб. против 4 трлн 819 трлн руб. годом ранее.



Как говорится в официальном сообщении ведомства, в октябре текущего года ФТС перечислила в бюджет 517,26 млрд руб. (годом ранее — 582,1 млрд руб.), что на 11% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">07 ноябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 17:52</span><br /><strong>ФТС в январе-октябре сократила отчисления в федеральный бюджет на 2,6%</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">Федеральная таможенная служба (ФТС) России в январе-октябре 2019 года сократила перечисления в федеральный бюджет РФ на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 4 трлн 695 млрд руб. против 4 трлн 819 трлн руб. годом ранее.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091167-fts-v-yanvare-oktyabre-sokratila-otchisleniya-v-federalnyy-byudzhet-na-26.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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