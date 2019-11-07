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ЦБ видит потенциал для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики

УрБК, Москва, 07.11.2019. Центробанк РФ видит потенциал для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Об этом в четверг заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.



«Какой будет наша денежно-кредитная политика в предстоящий период? С учетом известных на сегодняшний день факторов у нас остается потенциал для смягчения», — подчеркнула председатель Банка России.



Как сообщает агентство «Прайм», Эльвира Набиуллина пояснила, что Центробанк РФ не будет принимать решения по ставке автоматически, пытаясь опустить ее как можно ниже.



«Мы будем перед каждым советом директоров оценивать влияние на инфляцию наших прошлых решений по снижению ставки, данные о состоянии российской и мировой экономики, проинфляционные риски… и, конечно, решения по бюджетной политике», — уточнила глава ЦБ.



Напомним, что ранее, в октябре этого года, Банк России понизил ключевую ставку сразу на 0,5% — до уровня 6,5% годовых. Таким образом, с начала 2019 года снижение ключевой ставки ЦБ составило 1,25%.



По мнению авторов бюллетеня «О чем говорят тренды», подготовленного департаментом исследований и прогнозирования Центробанка РФ, в ближайшие месяцы и в начале 2020 года годовая инфляция в России опустится до 3% под действием ряда дезинфляционных факторов, в основном временного характера, а также в связи с уходом эффекта повышения ставки НДС из базы расчета. При этом эксперты считают, что инфляционное давление уменьшилось и опустилось ниже уровня, соответствующего годовой инфляции 4%, создав пространство для смягчения денежно-кредитной политики ЦБ.

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