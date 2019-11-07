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Более 300 свердловских торговых и бизнес-центров будут платить повышенный налог на имущество

7 ноябрь 2019 (16:58)

УрБК, Екатеринбург, 07.11.2019. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил перечень объектов недвижимости, которые с 1 января 2020 года будут платить налог на имущество от кадастровой стоимости.

Соответствующее постановление принято на заседании правительства Свердловской области. Всего в перечень вошли 347 торговых и бизнес-центров, включая недавно введенные в регионе площади.

Как ранее сообщалось, депутаты гордумы Екатеринбурга ранее проголосовали за то, чтобы направить в адрес Евгения Куйвашева предложение бизнеса об установлении налоговой ставки на недвижимость организаций на уровне 0,15%, чтобы платежи не ударили по бизнесу.

Напомним, сейчас ставка налога на имущество составляет 2%. Переход на взимание налога исходя из кадастровой стоимости недвижимого имущества запланирован с 1 января 2020 года.

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