Новости дня

Более 300 свердловских торговых и бизнес-центров будут платить повышенный налог на имущество

УрБК, Екатеринбург, 07.11.2019. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил перечень объектов недвижимости, которые с 1 января 2020 года будут платить налог на имущество от кадастровой стоимости.



Соответствующее постановление принято на заседании правительства Свердловской области. Всего в перечень вошли 347 торговых и бизнес-центров, включая недавно введенные в регионе площади.



Как ранее сообщалось, депутаты гордумы Екатеринбурга ранее проголосовали за то, чтобы направить в адрес Евгения Куйвашева предложение бизнеса об установлении налоговой ставки на недвижимость организаций на уровне 0,15%, чтобы платежи не ударили по бизнесу.



Напомним, сейчас ставка налога на имущество составляет 2%. Переход на взимание налога исходя из кадастровой стоимости недвижимого имущества запланирован с 1 января 2020 года.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">07 ноябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 16:58</span><br /><strong>Более 300 свердловских торговых и бизнес-центров будут платить повышенный налог на имущество</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 07.11.2019. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил перечень объектов недвижимости, которые с 1 января 2020 года будут платить налог на имущество от кадастровой стоимости. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091163-bolee-300-sverdlovskih-torgovyh-i-biznes-centrov-budut-platit-povyshennyy-nalog-na-imuschestvo.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: