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Инвестиционная стабильность на фоне общего замедления
7 ноябрь 2019 (16:26)
На этой неделе агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Свердловской области на уровне ruАА- с прогнозом «стабильный». Несмотря на недавнюю потерю крупного потенциального инвестора для проекта «Титановая долина», аналитики оценивают финансовое положение региона как достаточно устойчивое и по итогам 2019 года ждут прирост объема инвестиций в его основной капитал. Однако, по мнению экспертов инвестиционных компаний, у региона по-прежнему сохраняются риски с недостаточной диверсификацией на фоне нестабильности мировых сырьевых рынков и крупными бюджетными затратами в связи с проведением масштабных спортивных мероприятий.
Стабильный рост вопреки
Как уточняют аналитики «Эксперт РА», за последние 5 лет региональная экономика области демонстрирует стабильный рост, увеличиваясь в среднем на 7,6% в год. По данным рейтингового агентства, объем доходов бюджета региона по итогам 2018 года составил 249,6 млрд руб. против общего объема расходов 241,5 млрд руб. При этом Свердловская область сегодня входит в топ-10 крупнейших регионов по объему ВРП.
Эксперты подчеркивают стабильно высокую бюджетную обеспеченность региона, которая оказывает существенную поддержку кредитному рейтингу Свердловской области — налоговые и неналоговые доходы в структуре доходов бюджета по итогам отчетного года составили 89,5%.
«Хотя показатели благосостояния региона оцениваются как невысокие, но несмотря на это наблюдается их рост: средняя заработная плата в 2018 году в Свердловской области составила 38 тыс. руб. (на 9,5% выше, чем годом ранее), ВРП на душу населения увеличился на 5,7% — до 523 тыс. руб., а уровень безработицы составил 4,8%, что соответствует среднему значению по России», — уточняют аналитики «Эксперт РА».
«Если посмотреть финансовые итоги Свердловской области за 9 месяцев 2019 года, то они чуть выше, чем в среднем по стране. На мой взгляд, любые рейтинги, главным образом, должны отражать динамику развития. В этом плане динамика экономического развития Свердловской области за год не стала хуже, и это объективно так. Можно спорить, хорошо это или нет, но то, что за год здесь могут произойти какие-то кардинальные изменения, совершенно очевидно», — подчеркнул в комментарии ИАА «УралБизнесКонсалтинг» финансовый эксперт Константин Селянин.
Еще одним фактором, оказавшим влияние на подтверждение кредитно-долговой оценки региона, стал выход из продолжительного бюджетного дефицита, средний размер которого в 2015-2017 годы составлял 5,3%. Как пояснили в «Эксперт РА», в 2018 году бюджет Свердловской области, напротив, «был исполнен с профицитом 3,6% к налоговым и неналоговым доходам (ННД), что позволило использовать эти средства как в целях погашения государственного долга, так и для финансирования расходов 2019 года». При этом основной прирост налоговых поступлений был обеспечен за счет высоких финансовых результатов крупнейших компаний металлургического производства, а также оптовой и розничной торговли.
«Риски дефолта Свердловской области по ее обязательствам можно рассматривать как низкие, так как отношение задолженности региона к ННД (неналоговым и налоговым доходам) очень невысокое и не превышает 33%. Доходы региона тоже выглядят стабильными, тем более что Свердловская область — это крупный промышленный и богатый ресурсами регион, где расположены ведущие предприятия-налогоплательщики», — пояснила в комментарии ИАА «УралБизнесКонсалтинг» заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.
Тем не менее по результатам 2019 года регион ожидает дефицитное исполнение бюджета, так как текущее значение дефицита на 1 октября 2019 года составило 0,6% ННД.
«Однако по итогам отчетного года регион продемонстрировал перевыполнение плана по поступлению ННД на 4,1%. Значительное влияние на это оказало повышение в 2018 году объема ННД на 15%, в результате чего произошло увеличение доходной части бюджета», — подчеркивают в «Эксперт РА».
Диверсифицированный долговой портфель
По данным «Эксперт РА», Свердловская область обладает низким уровнем долговой нагрузки, что также положительно оценивается аналитиками и оказывает поддержку кредитному рейтингу региона. Так, по состоянию на 1 января 2019 года долг Свердловской области составлял 72,8 млрд руб., а его отношение к ННД — 32,6%.
«Если брать госдолг России в целом, то он на 1 сентября этого года составлял 1 трлн 925 млрд руб., это 22,5% к сумме налоговых и неналоговых доходов. На этом фоне госдолг Свердловской области на 1 сентября 2019 года составлял 60 млрд 793 млн руб. (26,9% к сумме ННД), то есть немногих хуже, чем в среднем по стране. Значительная часть регионов выглядит гораздо хуже. При этом регионы активно стремятся понизить это соотношение госдолга к доходам, поскольку государственная программа субсидирования регионов предполагает выдачу льготных кредитов по сверхнизким ставкам (0,1% годовых) при условии, что их госдолг снижается ниже определенного порогового уровня. Все, кто не попадает под эту программу, вынуждены кредитоваться на рыночных условиях, и это своего рода замкнутый круг», — рассказал в комментарии ИАА «УралБизнесКонсалтинг» ведущий аналитик компании «ФИНАМ» Алексей Коренев.
При этом долговой портфель Свердловской области диверсифицирован и представлен по большей части банковскими кредитами, а также облигационными займами и бюджетными кредитами в равных пропорциях, доминирующим кредитором в структуре долговых обязательств выступает ПАО «Сбербанк».
«У региона в обращении имеется три облигационных выпуска с погашением в 2024-2026 годы. Отношение расходов на обслуживание долга к ННД оценивается как невысокое: 1,3% за 2018 год. Краткосрочный долг Свердловской области не превышает 10% от общего объема долга, что в совокупности с высоким уровнем ликвидности оказывает позитивное влияние на рейтинговую оценку», — отмечают в «Эксперт РА».
«На мой взгляд, долговая нагрузка региона вполне приемлема, если не сказать, что она небольшая. Хотя долговую нагрузку нужно рассматривать в контексте с развитием. Иначе говоря, когда заемные деньги идут либо на инвестиции и развитие экономики, либо на затыкание дыр в бюджете. Поэтому Свердловская область, конечно, могла бы и больше занимать, но тогда возникает вопрос — для чего? Если будут появляться какие-то новые проекты и новые резиденты под них, то тогда можно рассматривать и долговые инструменты. А если говорить о создании инфраструктуры под крупные спортивные и другие мероприятия, то я не очень хорошо отношусь к подобного рода инвестициям. Поскольку это та инфраструктура, которая не создает большое количество новых рабочих мест и добавленную стоимость. Ведь вопрос не в том, на что построить, например, стадион, а в том, как сделать так, чтобы он генерировал прибыль», — подчеркнул в комментарии ИАА «УралБизнесКонсалтинг» финансовый эксперт Виктор Немихин.
Инвестиционная привлекательность?
По итогам 2019 года аналитики «Эксперт РА» ждут прирост объема инвестиций в основной капитал Свердловской области (за исключением бюджетных средств), который по оценке региона составит около 6,5%, причем доля этих инвестиций в общем объеме ВРП в 2015-2018 годы составляла в среднем 14,6%.
«Регион отличается высоким инвестиционным потенциалом, на его территории активно развиваются индустриальные парки и особая экономическая зона «Титановая долина» с льготными экономическими условиями для предпринимателей, которые призваны стимулировать перспективные отрасли промышленности и способствовать заключению новых инвестиционных проектов», — отмечается в комментарии рейтингового агентства.
При этом аналитики «Эксперт РА» считают экономику региона «высокодиверсифицированной, которая охватывает все основные отрасли промышленного комплекса». Однако признают, что «ключевым сегментом по-прежнему является обрабатывающая промышленность, а наиболее конкурентоспособными отраслями промышленности региона являются металлургическое производство и машиностроение».
Напомним, что недавно Свердловская область лишилась крупного инвестора для ОЭЗ «Титановая долина», для которой рассчитывала привлечь около 15,6 млрд руб.
ООО «Современные технологии обработки древесины-Урал» (дочерняя компания ООО «СТОД») намеревалось построить в «Титановой долине» завод по глубокой переработке древесины и производству современных строительных материалов. Срок реализации проекта — 2017-2020 годы, при этом компания обещала создать 740 новых рабочих мест и уже вложила в проект на территории Свердловской области 200 млн руб. Ранее было заявлено о том, что областное правительство намерено выделить ОЭЗ «Титановая долина» из бюджета еще 115 млн руб. на выполнение работ по реконструкции, капитальному ремонту и технологическому присоединению объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иной инфраструктуры на территории особой экономической зоны.
Однако аналитики скептически относятся к данным инвестициям, указывая на многочисленные административные барьеры в реализации подобных проектов и их отложенный долгосрочный эффект.
«Говорится об этом очень много, территории экономического опережающего развития появились по всей стране, из них лишь некоторые показывают хоть какие-то признаки жизни. Как правило, это те территории, где присутствуют иностранные инвесторы. Большинство же забуксовали на этапе деклараций, при этом выделенные деньги не осваиваются, то есть это не панацея», — убежден ведущий аналитик «Финама» Алексей Коренев.
По его мнению, более реальным выходом для российских регионов является развитие своей промышленности, в том числе малого и среднего предпринимательства, поскольку «именно это составляет основу любой экономики и позволяет успешно работать крупным предприятиям».
«Чем больше обрабатывающих предприятий, чем больше предприятий других отраслей, тем более устойчивой будет экономика области к любым внешним шокам и тем более она будет самодостаточной. Кроме того, она будет более привлекательной, поскольку любой инвестор, зайдя в область, будет понимать ее преимущества», — подчеркнул аналитик Алексей Коренев.
С ним соглашаются и другие финансовые эксперты, которые также указывают на некоторые проблемы в вопросе диверсификации экономики региона.
«Да, есть такая особенность у Свердловской области, у нас больше добывающих предприятий и обрабатывающего производства. Но те цифры, которые я видел за последнее время, там уже большая доля и сферы услуг, и торговли. Хотя да, такая проблема есть, и мы видели последствия этого, когда в 2008 году произошло падение цен на цветные металлы, и это больно ударило по предприятиям и по области в целом. Поэтому риски такие есть, но и Россия в этом смысле примерно в таком же положении находится, то есть, если мы медь-нефть заменим на нефть, то получим, условно говоря, примерно такую же формулу», — отметил в комментарии ИАА «УралБизнесКонсалтинг» финансовый эксперт Виктор Немихин.
Вместе с тем российские аналитики уверены в позитивном развитии событий на мировых рынках, а, следовательно, и лучшем сценарии для экономики Свердловской области.
«Полагаю, что пока цены на сырье существенно не упадут, у России в целом и ее регионов ситуация с поступлениями доходов в бюджет останется стабильной. Рейтинг данного региона вполне справедлив и отражает невысокие риски инвестиций в облигации Свердловской области, а невысокий объем задолженности региона позволяет ему привлекать дополнительные доходы в бюджет за счет выпуска облигаций, если это потребуется», — убеждена заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.
Таким образом, по мнению ведущих финансовых экспертов страны и региона, определены наиболее существенные риски экономики Свердловской области. Среди них: недостаточная диверсификация экономического сектора на фоне нестабильности сырьевых рынков, проблемы, связанные с развитием малого и среднего бизнеса, а также крупные бюджетные затраты в связи с проведением масштабных спортивных мероприятий мирового уровня.
Стабильный рост вопреки
Как уточняют аналитики «Эксперт РА», за последние 5 лет региональная экономика области демонстрирует стабильный рост, увеличиваясь в среднем на 7,6% в год. По данным рейтингового агентства, объем доходов бюджета региона по итогам 2018 года составил 249,6 млрд руб. против общего объема расходов 241,5 млрд руб. При этом Свердловская область сегодня входит в топ-10 крупнейших регионов по объему ВРП.
Эксперты подчеркивают стабильно высокую бюджетную обеспеченность региона, которая оказывает существенную поддержку кредитному рейтингу Свердловской области — налоговые и неналоговые доходы в структуре доходов бюджета по итогам отчетного года составили 89,5%.
«Хотя показатели благосостояния региона оцениваются как невысокие, но несмотря на это наблюдается их рост: средняя заработная плата в 2018 году в Свердловской области составила 38 тыс. руб. (на 9,5% выше, чем годом ранее), ВРП на душу населения увеличился на 5,7% — до 523 тыс. руб., а уровень безработицы составил 4,8%, что соответствует среднему значению по России», — уточняют аналитики «Эксперт РА».
«Если посмотреть финансовые итоги Свердловской области за 9 месяцев 2019 года, то они чуть выше, чем в среднем по стране. На мой взгляд, любые рейтинги, главным образом, должны отражать динамику развития. В этом плане динамика экономического развития Свердловской области за год не стала хуже, и это объективно так. Можно спорить, хорошо это или нет, но то, что за год здесь могут произойти какие-то кардинальные изменения, совершенно очевидно», — подчеркнул в комментарии ИАА «УралБизнесКонсалтинг» финансовый эксперт Константин Селянин.
Еще одним фактором, оказавшим влияние на подтверждение кредитно-долговой оценки региона, стал выход из продолжительного бюджетного дефицита, средний размер которого в 2015-2017 годы составлял 5,3%. Как пояснили в «Эксперт РА», в 2018 году бюджет Свердловской области, напротив, «был исполнен с профицитом 3,6% к налоговым и неналоговым доходам (ННД), что позволило использовать эти средства как в целях погашения государственного долга, так и для финансирования расходов 2019 года». При этом основной прирост налоговых поступлений был обеспечен за счет высоких финансовых результатов крупнейших компаний металлургического производства, а также оптовой и розничной торговли.
«Риски дефолта Свердловской области по ее обязательствам можно рассматривать как низкие, так как отношение задолженности региона к ННД (неналоговым и налоговым доходам) очень невысокое и не превышает 33%. Доходы региона тоже выглядят стабильными, тем более что Свердловская область — это крупный промышленный и богатый ресурсами регион, где расположены ведущие предприятия-налогоплательщики», — пояснила в комментарии ИАА «УралБизнесКонсалтинг» заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.
Тем не менее по результатам 2019 года регион ожидает дефицитное исполнение бюджета, так как текущее значение дефицита на 1 октября 2019 года составило 0,6% ННД.
«Однако по итогам отчетного года регион продемонстрировал перевыполнение плана по поступлению ННД на 4,1%. Значительное влияние на это оказало повышение в 2018 году объема ННД на 15%, в результате чего произошло увеличение доходной части бюджета», — подчеркивают в «Эксперт РА».
Диверсифицированный долговой портфель
По данным «Эксперт РА», Свердловская область обладает низким уровнем долговой нагрузки, что также положительно оценивается аналитиками и оказывает поддержку кредитному рейтингу региона. Так, по состоянию на 1 января 2019 года долг Свердловской области составлял 72,8 млрд руб., а его отношение к ННД — 32,6%.
«Если брать госдолг России в целом, то он на 1 сентября этого года составлял 1 трлн 925 млрд руб., это 22,5% к сумме налоговых и неналоговых доходов. На этом фоне госдолг Свердловской области на 1 сентября 2019 года составлял 60 млрд 793 млн руб. (26,9% к сумме ННД), то есть немногих хуже, чем в среднем по стране. Значительная часть регионов выглядит гораздо хуже. При этом регионы активно стремятся понизить это соотношение госдолга к доходам, поскольку государственная программа субсидирования регионов предполагает выдачу льготных кредитов по сверхнизким ставкам (0,1% годовых) при условии, что их госдолг снижается ниже определенного порогового уровня. Все, кто не попадает под эту программу, вынуждены кредитоваться на рыночных условиях, и это своего рода замкнутый круг», — рассказал в комментарии ИАА «УралБизнесКонсалтинг» ведущий аналитик компании «ФИНАМ» Алексей Коренев.
При этом долговой портфель Свердловской области диверсифицирован и представлен по большей части банковскими кредитами, а также облигационными займами и бюджетными кредитами в равных пропорциях, доминирующим кредитором в структуре долговых обязательств выступает ПАО «Сбербанк».
«У региона в обращении имеется три облигационных выпуска с погашением в 2024-2026 годы. Отношение расходов на обслуживание долга к ННД оценивается как невысокое: 1,3% за 2018 год. Краткосрочный долг Свердловской области не превышает 10% от общего объема долга, что в совокупности с высоким уровнем ликвидности оказывает позитивное влияние на рейтинговую оценку», — отмечают в «Эксперт РА».
«На мой взгляд, долговая нагрузка региона вполне приемлема, если не сказать, что она небольшая. Хотя долговую нагрузку нужно рассматривать в контексте с развитием. Иначе говоря, когда заемные деньги идут либо на инвестиции и развитие экономики, либо на затыкание дыр в бюджете. Поэтому Свердловская область, конечно, могла бы и больше занимать, но тогда возникает вопрос — для чего? Если будут появляться какие-то новые проекты и новые резиденты под них, то тогда можно рассматривать и долговые инструменты. А если говорить о создании инфраструктуры под крупные спортивные и другие мероприятия, то я не очень хорошо отношусь к подобного рода инвестициям. Поскольку это та инфраструктура, которая не создает большое количество новых рабочих мест и добавленную стоимость. Ведь вопрос не в том, на что построить, например, стадион, а в том, как сделать так, чтобы он генерировал прибыль», — подчеркнул в комментарии ИАА «УралБизнесКонсалтинг» финансовый эксперт Виктор Немихин.
Инвестиционная привлекательность?
По итогам 2019 года аналитики «Эксперт РА» ждут прирост объема инвестиций в основной капитал Свердловской области (за исключением бюджетных средств), который по оценке региона составит около 6,5%, причем доля этих инвестиций в общем объеме ВРП в 2015-2018 годы составляла в среднем 14,6%.
«Регион отличается высоким инвестиционным потенциалом, на его территории активно развиваются индустриальные парки и особая экономическая зона «Титановая долина» с льготными экономическими условиями для предпринимателей, которые призваны стимулировать перспективные отрасли промышленности и способствовать заключению новых инвестиционных проектов», — отмечается в комментарии рейтингового агентства.
При этом аналитики «Эксперт РА» считают экономику региона «высокодиверсифицированной, которая охватывает все основные отрасли промышленного комплекса». Однако признают, что «ключевым сегментом по-прежнему является обрабатывающая промышленность, а наиболее конкурентоспособными отраслями промышленности региона являются металлургическое производство и машиностроение».
Напомним, что недавно Свердловская область лишилась крупного инвестора для ОЭЗ «Титановая долина», для которой рассчитывала привлечь около 15,6 млрд руб.
ООО «Современные технологии обработки древесины-Урал» (дочерняя компания ООО «СТОД») намеревалось построить в «Титановой долине» завод по глубокой переработке древесины и производству современных строительных материалов. Срок реализации проекта — 2017-2020 годы, при этом компания обещала создать 740 новых рабочих мест и уже вложила в проект на территории Свердловской области 200 млн руб. Ранее было заявлено о том, что областное правительство намерено выделить ОЭЗ «Титановая долина» из бюджета еще 115 млн руб. на выполнение работ по реконструкции, капитальному ремонту и технологическому присоединению объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иной инфраструктуры на территории особой экономической зоны.
Однако аналитики скептически относятся к данным инвестициям, указывая на многочисленные административные барьеры в реализации подобных проектов и их отложенный долгосрочный эффект.
«Говорится об этом очень много, территории экономического опережающего развития появились по всей стране, из них лишь некоторые показывают хоть какие-то признаки жизни. Как правило, это те территории, где присутствуют иностранные инвесторы. Большинство же забуксовали на этапе деклараций, при этом выделенные деньги не осваиваются, то есть это не панацея», — убежден ведущий аналитик «Финама» Алексей Коренев.
По его мнению, более реальным выходом для российских регионов является развитие своей промышленности, в том числе малого и среднего предпринимательства, поскольку «именно это составляет основу любой экономики и позволяет успешно работать крупным предприятиям».
«Чем больше обрабатывающих предприятий, чем больше предприятий других отраслей, тем более устойчивой будет экономика области к любым внешним шокам и тем более она будет самодостаточной. Кроме того, она будет более привлекательной, поскольку любой инвестор, зайдя в область, будет понимать ее преимущества», — подчеркнул аналитик Алексей Коренев.
С ним соглашаются и другие финансовые эксперты, которые также указывают на некоторые проблемы в вопросе диверсификации экономики региона.
«Да, есть такая особенность у Свердловской области, у нас больше добывающих предприятий и обрабатывающего производства. Но те цифры, которые я видел за последнее время, там уже большая доля и сферы услуг, и торговли. Хотя да, такая проблема есть, и мы видели последствия этого, когда в 2008 году произошло падение цен на цветные металлы, и это больно ударило по предприятиям и по области в целом. Поэтому риски такие есть, но и Россия в этом смысле примерно в таком же положении находится, то есть, если мы медь-нефть заменим на нефть, то получим, условно говоря, примерно такую же формулу», — отметил в комментарии ИАА «УралБизнесКонсалтинг» финансовый эксперт Виктор Немихин.
Вместе с тем российские аналитики уверены в позитивном развитии событий на мировых рынках, а, следовательно, и лучшем сценарии для экономики Свердловской области.
«Полагаю, что пока цены на сырье существенно не упадут, у России в целом и ее регионов ситуация с поступлениями доходов в бюджет останется стабильной. Рейтинг данного региона вполне справедлив и отражает невысокие риски инвестиций в облигации Свердловской области, а невысокий объем задолженности региона позволяет ему привлекать дополнительные доходы в бюджет за счет выпуска облигаций, если это потребуется», — убеждена заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.
Таким образом, по мнению ведущих финансовых экспертов страны и региона, определены наиболее существенные риски экономики Свердловской области. Среди них: недостаточная диверсификация экономического сектора на фоне нестабильности сырьевых рынков, проблемы, связанные с развитием малого и среднего бизнеса, а также крупные бюджетные затраты в связи с проведением масштабных спортивных мероприятий мирового уровня.
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