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Минстрой предложил ремонтировать ветхое жилье в РФ за счет граждан

7 ноябрь 2019 (15:04)

Минстрой предложил ремонтировать ветхое жилье в РФ за счет граждан до тех пор, пока оно не получит статус аварийного. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на информацию министерства.

Предложение касается домов с износом более 70%, для которых планируется разработать отдельные подпрограммы капремонта.

По решению местных властей возможно софинансирование из регионального и муниципального бюджетов, добавили в ведомстве. Эту инициативу обсудят 7 ноября на парламентских слушаниях в Госдуме.

Разработка подпрограммы предусматривается новым законопроектом по расселению аварийного жилья. Президент Владимир Путин в своем майском указе поставил перед правительством задачу устойчивого сокращения аварийного фонда.

Сейчас в России насчитывается 25 млн кв. м. таких домов. По оценкам опрошенных «Известиями» экспертов, если речь идет только о поддерживающем ремонте, взносы россиян вряд ли существенно повысятся.

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