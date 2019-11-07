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Почти 90% россиян со средним достатком пользуются кредитными картами

УрБК, Москва, 07.11.2019. Почти 90% опрошенных россиян со средним достатком регулярно пользуются кредитными картами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».



Исследование основывается на данных скан-панели домохозяйств (она базируется на данных потребления 40 тыс. россиян, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах РФ) и посвящено уровню жизни различных доходных страт. Для анализа данных скан-панели россияне подразделяются на группы в зависимости от дохода: низкодоходный, средне- и высокодоходный сегменты.



«Говоря о закредитованности россиян, уместнее анализировать группу со средними доходами, так как именно среднедоходный слой наиболее закредитован и уязвим. Так, 89% населения со средним уровнем дохода регулярно пользуется кредитными картами, 22% граждан этой же категории обременены автокредитом. Каждый пятый россиянин (20%) со средним доходом выплачивает кредит на неотложные нужны», — говорится в исследовании.

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