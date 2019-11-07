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В России впервые за четыре месяца подорожали продукты

7 ноябрь 2019 (11:46)

УрБК, Москва, 07.11.2019. Цены на продукты в РФ в октябре выросли на 0,2% к сентябрю после четырех месяцев снижения, свидетельствуют данные Росстата.

С начала года цены на продовольственные товары в России выросли на 1,5%, в октябре по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года — на 4,2%.

Рост цен на продукты без учета плодоовощной продукции в октябре составил 0,2% к сентябрю текущего года (по сравнению с декабрем 2018 года — 2,6%, к октябрю прошлого года — 4,3%). Цены на непродовольственные товары выросли на 0,3% к сентябрю (к декабрю — на 2,6%, к октябрю 2018 года — на 3,2%).

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