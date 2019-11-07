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В Челябинской области синоптики прогнозируют усиление ветра до 22 м/с

7 ноябрь 2019 (09:06)

УрБК, Челябинск, 07.11.2019. 7 ноября в отдельных районах Челябинской области ожидаются порывы ветра до 22 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Южному Уралу.

«В связи с усилением ветра повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев», — говорится в сообщении.

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