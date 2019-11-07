Новости дня
В Челябинской области синоптики прогнозируют усиление ветра до 22 м/с
7 ноябрь 2019 (09:06)
УрБК, Челябинск, 07.11.2019. 7 ноября в отдельных районах Челябинской области ожидаются порывы ветра до 22 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Южному Уралу.
«В связи с усилением ветра повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев», — говорится в сообщении.
«В связи с усилением ветра повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев», — говорится в сообщении.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Челябинской области синоптики прогнозируют усиление ветра до 20 м/с
- На Южном Урале ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду
- В Челябинской области синоптики прогнозируют усиление ветра до 22 м/с
- В Челябинской области синоптики прогнозируют усиление ветра до 20 м/c
- Метеорологи прогнозируют на Южном Урале усиление ветра до 23 метров в секунду