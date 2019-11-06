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ММК занял 26 место в рейтинге российских промышленных предприятий по производительности труда

УрБК, Магнитогорск, 06.11.2019. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) занял 26 место в рейтинге российских промышленных предприятий по производительности труда, составленном деловым порталом «Управление производством». Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ПАО «ММК».



Производительность труда на предприятии в 2018 году составила 25,62 млн руб. на одного работника.



«Это является одним из самых высоких показателей в отечественной металлургической отрасли и лучшим результатом среди крупнейших интегрированных металлургических комбинатов страны. В 2017 году производительность на одного работника составляла на ММК 21,75 млн руб.», — говорится в сообщении.



Как отмечают представители ММК, неуклонный рост производительности труда на предприятии является следствием выверенной стратегии компании, направленной не на экстенсивный рост, а на развитие конкурентоспособности, рост общей эффективности и повышение компетенций в производстве высокомаржинальных и востребованных рынком нишевых продуктов. Кроме того, повышению производительности труда в комбинате способствуют инвестиции в развитие персонала, а также внедрение современных высокоэффективных инструментов управления производством, связанных с цифровизацией бизнес-процессов и реализацией стратегической инициативы «Индустрия 4.0».



Премия по производительности — ежегодный проект, стартовавший в 2015 году. В процессе работы были изучены данные более 5 тыс. промышленных предприятий России, их совокупная выручка составила более 51% ВВП России, количество сотрудников — более 5,5 млн человек. Исследование, проведенное при содействии компании «IPL Consulting» и АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда», представляет собой уникальную бенчмаркинговую информацию по ключевым предприятиям, отраслям и промышленности России в целом, дающую реальную и актуальную картину как на уровне предприятий, заводов, фабрик, так и на уровне крупнейших госкорпораций, холдингов и групп компаний.

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