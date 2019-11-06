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Трое жителей Екатеринбурга обвиняются в хищении автомобилей стоимостью более 36 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.11.2019. Трое жителей Екатеринбурга обвиняются в хищении автомобилей на общую сумму более 36 млн руб. — по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере, в том числе совершенное группой лиц по предварительному сговору». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По версии следствия, житель Екатеринбурга 1963 года рождения предоставлял в лизинговые компании документы, содержащие сведения о финансово-хозяйственной деятельности подконтрольного ему юридического лица — ООО «СпецМашСтрой». В октябре 2014 года обвиняемый и номинальный руководитель ООО «СпецМашСтрой» прибыли в офис лизинговой компании, где подписали договор лизинга. Таким образом, компания получила в эксплуатацию транспортное средство «MAN TGS» 2014 года выпуска, стоимость которого — более 5,3 млн руб. Обвиняемый перевел на счет лизинговой компании авансовый платеж — 1,1 млн руб.



Позже он зарегистрировал автомобиль в МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. Аналогичным способом он похитил экскаватор марки Hitachi стоимостью более 7,6 млн руб. и транспортное средство марки «Wielton NJ-4» стоимостью более 3,1 млн руб.



Кроме того, в декабре 2014 года обвиняемый предложил своему знакомому совершить аналогичное хищение. Через подконтрольное им юридическое лицо ООО «РосОптСнабСбыт» с декабря 2014 по июнь 2015 года они похитили 4 автомобиля стоимостью более 12,7 млн руб. у 3 лизинговых компаний. Среди них 2 автомобиля марки Mercedes Benze200, 2 автомобиля марки Toyota Land Cruiser 200.



Позже они и примкнувший к ним знакомый через подконтрольное им юридическое лицо ООО «А-Маркет» похитили у лизинговой компании 2 автомобиля марки Toyota Land Cruiser 200 общей стоимостью свыше 8 млн руб.



Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга Свердловской области.

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