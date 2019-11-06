Команда Группы ЧТПЗ завоевала 9 медалей на чемпионате WorldSkills Hi-Tech 2019

Фотография предоставлена пресс-службой Группы ЧТПЗ

УрБК, Екатеринбург, 06.11.2019. Команда Группы ЧТПЗ завоевала 9 медалей на VI национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech 2019, который состоялся в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.«Участники и эксперты, в числе которых воспитанники кружков технического творчества Группы ЧТПЗ, студенты корпоративной образовательной программы «Будущее Белой металлургии» и проекта «Колледж будущего Татарстана», а также сотрудники предприятий трубно-магистрального и нефтесервисного дивизионов, выступили в 13 компетенциях основной, юниорской возрастных категорий и чемпионата «Навыки мудрых», — говорится в сообщении.В основной возрастной категории представители Группы ЧТПЗ завоевали две золотые медали в компетенции «Промышленная механика и монтаж» и одну серебряную медаль в компетенции «Рекрутер». Участники юниорской сборной получили две золотые медали в компетенции «Промышленная робототехника», три серебряные медали в компетенциях «Реверсивный инжиниринг», «Промышленная автоматика», «Сварочные технологии» и одну бронзовую медаль в компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ».Также на площадке WorldSkills Hi-Tech состоялось награждение победителей II Открытого Евразийского чемпионата по стандартам WorldSkills и BRICS Future Skills Challenge 2019. Золотую медаль в соревнованиях представителей стран евразийского пространства завоевал старший мастер производственного обучения корпоративной образовательной программы Группы ЧТПЗ «Будущее Белой металлургии» Иван Тараканов.Кроме того, в рамках VI Национального чемпионата состоялся телемост президента РФ Владимира Путина с участниками WorldSkills Hi-Tech 2019 и представителями предприятий, активно участвующих в подготовке профессиональных кадров для российской экономики. Председатель совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Андрей Комаров в ходе видеоконференции рассказал главе государства о достижениях и наградах студентов и преподавателей программы «Будущее Белой металлургии» на чемпионатах рабочих профессий и системе непрерывного образования, включающей в себя профориентацию, обучение в колледже, участие в международном движении WorldSkills и службу в армии.«Группа ЧТПЗ одной из первых в России подключилась к международному движению WorldSkills. За семь лет студенты корпоративных образовательных программ и сотрудники компании завоевали 145 медалей. Участие в чемпионатах профессионального мастерства является неотъемлемой частью системы непрерывной подготовки высококвалифицированных кадров для предприятий Группы ЧТПЗ. Я поздравляю участников с достижениями на чемпионате WorldSkills Hi-Tech и желаю новых побед в будущем», — заявил председатель совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Андрей Комаров.В рамках VI Национального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech 2019 в 48-ми компетенциях соревновались 738 конкурсантов из 53 регионов России.