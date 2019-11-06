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Официальный курс доллара США вырос на 34 коп., евро — на 1 коп.

6 ноябрь 2019 (16:08)

УрБК, Москва, 06.11.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 ноября 2019 года. Курс долл. США вырос на 34 коп. до 63,59 руб., евро — на 1 коп. до 70,43 руб.

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