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В Екатеринбурге ограничат движение автотранспорта на перекрестке Космонавтов — Челюскинцев
6 ноябрь 2019 (15:50)
УрБК, Екатеринбург, 06.11.2019. АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» ограничит движение автотранспорта на перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Челюскинцев. Ограничение будет действовать с 0.00 7 ноября до 04.30 8 ноября.
Меры будут предприняты в связи с проведением аварийных работ по ремонту тепломагистрали. Работы необходимы для повышения надежности теплоснабжения в зимний период, сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
Для движения автотранспорта правый поворот с проспекта Космонавтов на улицу Челюскинцев будет организован за счет одной из полос движения в сторону улицы Мамина Сибиряка.
При этом на время ремонтных работ изменятся схемы движения троллейбусных маршрутов.
Троллейбусы маршрута № 3 проследуют от конечной станции «Крауля» по улице Крауля — Малышева — Карла Либкнехта — Якова Свердлова до станции «Железнодорожный вокзал». Троллейбусы маршрута № 5 — от станции «Коммунистическая» по проспекту Космонавтов до разворотного кольца у станции метро «Уралмаш». Маршрут № 17 на время ремонтных работ будет отменён.
Комитет по транспорту и организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации города Екатеринбурга в связи с ожидаемыми затруднениями в проезде перекрестка просит водителей заблаговременно выбирать маршруты объездов.
Меры будут предприняты в связи с проведением аварийных работ по ремонту тепломагистрали. Работы необходимы для повышения надежности теплоснабжения в зимний период, сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
Для движения автотранспорта правый поворот с проспекта Космонавтов на улицу Челюскинцев будет организован за счет одной из полос движения в сторону улицы Мамина Сибиряка.
При этом на время ремонтных работ изменятся схемы движения троллейбусных маршрутов.
Троллейбусы маршрута № 3 проследуют от конечной станции «Крауля» по улице Крауля — Малышева — Карла Либкнехта — Якова Свердлова до станции «Железнодорожный вокзал». Троллейбусы маршрута № 5 — от станции «Коммунистическая» по проспекту Космонавтов до разворотного кольца у станции метро «Уралмаш». Маршрут № 17 на время ремонтных работ будет отменён.
Комитет по транспорту и организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации города Екатеринбурга в связи с ожидаемыми затруднениями в проезде перекрестка просит водителей заблаговременно выбирать маршруты объездов.
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